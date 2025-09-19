حصاد السلع - النفط والذهب والغاز الطبيعي والقهوة (05.12.2023)
النفط: قررت أوبك + تخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج من دول مثل العراق والإمارات العربية المتحدة. وستمدد روسيا أيضًا خفض إنتاجها السعودية تمدد خفض...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
صدر اليوم تقريران أمريكيان يراقبان عن كثب في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM للخدمات لشهر نوفمبر بالإضافة إلى تقرير JOLTS عن الوظائف الشاغرة...
صدرت بيانات مؤشر ISM غير التصنيعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر ISM غير التصنيعي: المتوقع: 52, السابق: 51.8, الفعلي: 52.7 مؤشر ISM غير...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض يقترب US500 نحو أدنى مستويات الأمس يرتفع GitLab بعد الإبلاغ عن الأرباح لأول مرة بدأت مؤشرات وول ستريت الجلسة...
يستقر DE30 الألماني في منطقة التوحيد الضيقة يقوم جي بي مورغان بمراجعة تصنيفات الشركة بيانات JOLTS/ISM PMI محط اهتمام المستثمرين الوضع...
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات HCOB في منطقة اليورو لشهر نوفمبر F: 48.7 (التقديرات 48.2؛ السابق 48.2) مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الألماني...
كانت جلسة اليوم في أسواق آسيا والمحيط الهادئ مليئة بالقراءات الكلية المثيرة للاهتمام من الاقتصادات الكبرى في العالم. بالإضافة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات...
تشير العقود الآجلة إلى انخفاض افتتاح الجلسة النقدية اليوم سوف يتحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) وتقرير JOLTS تشير...
انخفضت مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال جلسة الثلاثاء. وخسر مؤشر كوسبي الكوري ما يقرب من 0.82% خلال اليوم، وانخفض مؤشر نيكاي الياباني...
كان أحد موضوعات اليوم هو الوصول إلى ارتفاعات تاريخية جديدة في سوق الذهب، مباشرة بعد الإغلاق القياسي يوم الجمعة. ارتفع الذهب اليوم إلى ما يقرب من 2150...
صدر اليوم بيانات طلبيات المصانع في الولايات المتحدة. وأكد التقرير أن الاقتصاد الأمريكي يظهر أولى علامات التباطؤ المحتمل، حيث شهدت طلبيات المصانع والطلبات...
تتميز جلسة التداول اليوم بانخفاض أسعار الأسهم الأمريكية، مما يدعم الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية. في حالة زوج اليورو/الدولار الأمريكي، يمكننا...
تفتتح المؤشرات على انخفاض الدولار هو أقوى عملة في السوق العائد على السندات لأجل 10 سنوات يرتفع مرة أخرى شركة Virgin Galactic (SPCE.US) تخسر بعد...
أغلق الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية الجديدة في وقت مبكر من يوم الجمعة، بداية ديسمبر. كان مستوى 2071 دولارًا للأونصة هو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق....
إن ضعف الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار السندات، وانخفاض عوائد سندات الخزانة، وزيادة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية، كلها عوامل تدفع أسعار العملات...
المؤشرات الأوروبية في مزاج متباين خلال جلسة يوم الاثنين ويتحول اهتمام المستثمرين إلى مراجعة توصيات البنوك قامت وكالة S&P Ratings بترقية تصنيف...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي لمناقشة تحركات الذهب وبعض النقاط الأخرى النفط تحت ضغط خلافات OPEC+ اجتماع مهم للبنك المركزي الأسترالي...
قفز النفط بحوالي 1% بعد ظهر اليوم بعد تصريحات نائب وزير الطاقة الأمريكي ترك. وقال تورك إنه على الرغم من أن إعادة ملء احتياطيات النفط الأمريكية محدودة بسبب...
ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة واستمرت المكاسب بعد عطلة نهاية الأسبوع مع ارتفاع المعادن الثمينة بعد بدء تداول الأسبوع الجديد في سوق العقود...
سيعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن السياسة يوم الثلاثاء الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت جرينتش ويتوقع البنك أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير التضخم...
