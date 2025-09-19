مخطط اليوم - بيتكوين (04.12.2023)
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تم إصدار محضر اجتماع البنك المركزي السويدي اليوم في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. وثيقة تتعلق باجتماع 22-23 نوفمبر 2023 الذي أبقى فيه البنك المركزي...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض الذهب يمحو الارتفاع بين عشية وضحاها بيانات المستوى الثاني من أوروبا والولايات المتحدة، قرار بنك الاحتياطي...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل مختلط في اليوم الأول من الأسبوع الجديد. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر S&P/ASX 200...
من الواضح أن وول ستريت ترتفع في نهاية جلسة الجمعة. أضاف مؤشر ناسداك ما يقرب من 0.34٪ خلال اليوم، وأضاف مؤشر S&P500 بنسبة 0.44٪، وارتفع مؤشر داو...
كان شهر نوفمبر واحدًا من أفضل الأشهر للأسهم حتى الآن هذا العام. هل وصل رالي سانتا كلوز في وقت مبكر من هذا العام، أم أن الرالي الموسمي لنهاية العام لا يزال...
Russell2000 (US2000) يرتفع بنسبة 2.5% في انتظار تغيير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تعمل أسواق المال على زيادة الرهانات الحذرة تخسر شركة Tesla (TSLA.US)...
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ما يقرب من 0.9% خلال جلسة اليوم. كان أداء الين الياباني جيدًا نسبيًا في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية، ولكن...
رئيس الاحتياطي الفيدرالي، باول أتوقع أن يتباطأ الإنفاق والإنتاج خلال العام المقبل. البطالة في ارتفاع ولكنها لا تزال منخفضة تاريخيا. لقد تباطأت...
تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي (نوفمبر): الحالي: 46.7. المتوقع. 47.6؛ سابقا 46.7 الأسعار: 49.9 (تقدّر بـ 45.9، سابقًا 45.1) العمالة:...
عمق اليورو انخفاضه اليوم في فترة ما بعد الظهر بعد تصريحات عضو البنك المركزي الأوروبي فيليروي. وقال فيليروي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس بنك فرنسا، إن تراجع...
صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: المتوقع: 49.4, السابق: 50, الفعلي: 49.4 انخفض...
وفقًا لمصادر استشهدت بها صحيفة وول ستريت جورنال، قيل إن شركة Apple (AAPL.US) وشركة Paramount Global (PARA.US) تناقشان إمكانية الجمع بين خدمات البث بأسعار...
صدر اليوم تقرير سوق الوظائف الكندي لشهر نوفمبر عند الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير مكاسب أقل قليلاً في التوظيف مقارنة...
المؤشرات الأوروبية ترتفع خلال جلسة الجمعة DE30 يخترق حاجز 16300 نقطة يتحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات ISM الأمريكية وخطاب باول الوضع العام...
فشلت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin الأعلى من المتوقع في تحسين المعنويات على المؤشرات الصينية تخفيضات سوق الأوراق المالية هي محاولات "يائسة"...
تركب العملات المشفرة موجة جديدة، حيث ارتفعت عملة البيتكوين مرة أخرى فوق مستوى 38000 دولار. وتأتي هذه الزيادات في أعقاب التقدم في عملية قبول صندوق Bitcoin...
تشير العقود في أوروبا إلى انفتاح أعلى منشورات بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية من أوروبا والولايات المتحدة خطاب جيروم باول بيانات سوق العمل...
تسير الجلسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمشاعر معتدلة. يتم ملاحظة المؤشرات في الغالب مع انخفاض طفيف. وكان مؤشر كوسبي الكوري هو الأكثر خسارة، بانخفاض...
كانت مؤشرات وول ستريت تتداول بشكل مختلط خلال الجلسة الأخيرة من شهر نوفمبر. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪، وتراجع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.8٪، وارتفع...
