مكاسب Salesforce بنسبة 6٪ بعد الأرباح
أطلقت شركة Salesforce (CRM.US) تداول اليوم بفجوة سعرية صعودية تزيد عن 7٪. الأداء القوي لأسهم الشركة اليوم مدفوع بإصدار تقرير أرباح قوي للربع الثالث من...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
أطلقت شركة Salesforce (CRM.US) تداول اليوم بفجوة سعرية صعودية تزيد عن 7٪. الأداء القوي لأسهم الشركة اليوم مدفوع بإصدار تقرير أرباح قوي للربع الثالث من...
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% منذ أن أعلنت أوبك+ أنها توصلت إلى اتفاق بشأن تخفيضات إضافية في إنتاج النفط في اجتماعها اليوم. وفي حين أن تخفيضات الإنتاج...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن...
تم إصدار بيانات مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا بنسبة...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع US30 يقفز فوق مستوى المقاومة 35500 نقطة ارتفاع مستويات المناعة بعد أخبار الاندماج والاستحواذ لشركة AbbVie بدأت...
ارتفع النفط على خلفية عناوين الأخبار التي تفيد بأن أوبك + وافقت على تخفيضات الإنتاج. ستمدد المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي أبرز النقاط التي سيتم مناقشتها: موسم جيد في البرازيل وارتفاع الصادرات ظاهرة النينو وتأثيرها...
تم إصدار حزمة البيانات الأمريكية لشهر أكتوبر، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع...
جاء الناتج المحلي الإجمالي الكندي السنوي عند -1.1% مقابل 0.1% المتوقعة. و-0.2% سابقًا جاءت القراءة ربع السنوية بنسبة -0.3% مقابل 0% سابقًا جاءت...
قفزت شركة Affirm Holdings بنسبة تزيد عن 30٪ خلال الجلسات الخمس الماضية أظهرت نتائج الربع الأول من السنة المالية تحسناً في الهوامش التقارير عن مبيعات...
ارتفع مؤشر DE30 بشكل ملحوظ خلال جلسة الخميس الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي من الولايات المتحدة وتلقى دويتشه بنك...
ارتفع سعر النفط قبيل ظهر اليوم، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن أوبك + ربما اتفقت على مستويات الإنتاج. أفيد أن هناك اتفاقًا أوليًا لخفض إضافي قدره مليون برميل...
سنتعرف اليوم على قراءات مقياس التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي من الولايات المتحدة لشهر أكتوبر. وكما نرى، فقد تأخرت هذه القراءة إلى حد كبير، نظرًا لأننا...
بلغت قراءات التضخم الأولية لمؤشر أسعار المستهلك (لشهر نوفمبر 2023) من منطقة اليورو 2.4% مقابل 2.7% المتوقعة. و2,9% سابقاً مؤشر...
المؤشرات الأوروبية تفتتح جلسة اليوم بمكاسب متواضعة بيانات مبيعات التجزئة أقوى من ألمانيا، وقراءات أضعف من فرنسا التضخم في منطقة اليورو ونفقات الاستهلاك...
أدى ارتفاع الدولار الأمريكي والقراءات الأضعف من المتوقع من فرنسا إلى إضعاف المشاعر تجاه اليورو مقابل الدولار الأميركي. ولم تدعم القراءات الأقوى المنشورة...
انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا لشهر أكتوبر بنسبة -0.1% مقابل توقعات بنسبة -1.9%. و -4.9% في القراءة السابقة ارتفعت مبيعات التجزئة...
أثبتت نهاية جلسة الأمس في وول ستريت ضعفها بالنسبة للمعايير الرئيسية في الولايات المتحدة. كافح المشترون للحفاظ على تقدمهم الأولي، مع محو مؤشري S&P...
جلب اليوم مكاسب معتدلة في وول ستريت، مع ارتفاع US500 وUS100بنسبة 0.25-0.35% وسط ارتفاع طفيف في قيمة الدولار. ويتم تداول مؤشر US500 عند 4580 نقطة، أي...
تفكر منظمة أوبك، إلى جانب حلفائها بقيادة روسيا، في خفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليون برميل يوميًا، وفقًا للمندوبين. وينشأ هذا الاعتبار وسط الصراعات المستمرة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم