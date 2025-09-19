تعليقات بوستيك وباركينج على الوضع الإقتصادي الحالي 🔔
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ارتفاع وول ستريت، والمؤشرات تتجه نحو أعلى مستوياتها السنوية تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.25% يبطئ الدولار من انخفاضاته ويظل في حالة...
مخزونات تقييم الأثر البيئي للأسبوع الماضي: مخزونات خام كوشينغ الفعلية من إدارة معلومات الطاقة 1.854 مليون (توقعات -، السابقة 0.858 مليون) مخزونات...
يرتبط سوق السلع في المقام الأول بالنفط أو الغاز أو الذهب أيضًا. عندما يتعلق الأمر بهذه المجموعة، فإننا غالبًا ما نتحدث أيضًا عن الحبوب، ولكن الحديث عن...
قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم. وبقي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 5.50%، وذلك تماشيا مع توقعات السوق....
الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش - مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث الناتج المحلي الإجمالي (السنوي): 5.2% مقابل 4.9% سابقاً انكماش...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: 2.1% المتوقع: 4.9% الفعلي: 5.2% انخفض اليورو مقابل الدولار...
تم الإعلان عن مؤشر التضخم الألماني السريع لشهر نوفمبر في الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وتوقعت السوق تباطؤًا في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من...
ارتفع مؤشر DE30 بشكل قوي خلال جلسة الأربعاء في 13:00 بتوقيت جرينتش، بيانات مؤشر أسعار المستهلك من ألمانيا لشهر نوفمبر فيليبس تخسر بعد تعليقات إدارة...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية وكذلك العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي على ارتفاع اليوم. في حين لم تكن هناك أخبار محددة هذا الصباح لتبرير القفزة في أسواق الأسهم،...
اليورو تحت المراقبة اليوم بسبب الإصدار السريع لبيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر من إسبانيا وألمانيا. تم إصدار القراءة الإسبانية بالفعل في الساعة...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مسطح بيانات فلاش لمؤشر أسعار المستهلك من إسبانيا وألمانيا مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث،...
بدأت بداية جلسة اليوم في وول ستريت بدون اتجاه واضح. ومع ذلك، بعد تعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تلقت الأسواق إشارة واضحة بالارتفاع. في...
بعد التعليقات التي صدرت اليوم من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة التصريحات الحذرة من بومان وولر، عادت السوق إلى المكاسب المبهجة. ونحن نلاحظ تحولاً...
مستفيدة من موجة التعليقات الحذرة من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار، تحاول عملة البيتكوين مرة أخرى اختراق المستوى الرئيسي البالغ 38000 دولار...
ملخص تعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: يشير بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة الأعلى قد تكون ضرورية للحفاظ على...
من المقرر أن تفتتح وول ستريت على انخفاض طفيف لا يزال الدولار ضعيفًا مع بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية منخفضة ميكرون (MU.US) توقعات الإيرادات...
تقرير شهر نوفمبر: ثقة المستهلك الفعلية 102 (التوقعات 101، السابقة 102.6) في نوفمبر 2023، شهد مؤشر ثقة المستهلك التابع لمجلس المؤتمر انتعاشًا...
صدرت بيانات مؤشر ثقة المستهلك Cb نوفمبر من الولايات المتحدة السابق: 102.6 المتوقع: 101 الفعلي: 102 انخفض اليورو مقابل الدولار...
تلقت أسعار النفط ضربة قوية بعد ظهر اليوم بعد ظهور تقارير إعلامية تشير إلى احتمال تأجيل اجتماع آخر. ولوحظ أن المحادثات بين أعضاء أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج...
