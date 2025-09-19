تقدم RWE توقعات الأعمال للفترة 2024-2030 💡
انخفض DE30 قليلاً خلال جلسة الثلاثاء التقويم الاقتصادي لجلسة اليوم ضعيف نسبيًا تحدد RWE الإستراتيجية للسنوات المقبلة الوضع العام للسوق: لا...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
النفط: من المقرر عقد اجتماع أوبك+ بشأن مستوى إنتاج النفط يوم الخميس في وقت سابق، كان من المتوقع اتخاذ قرار مشترك بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج....
يسجل زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار (GBPUSD) انخفاضات طفيفة على أساس يومي، والتي يقترب نطاقها من الحاجز الذي حدده تصحيح فيبوناتشي 50٪ للموجة الهبوطية...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أقل في الجلسة النقدية اليوم وسيتحول اهتمام المستثمرين إلى عدد من خطابات المصرفيين وبيانات مجلس المؤتمرات من الولايات...
تم تداول مؤشرات أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند مستويات متباينة خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء. ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا بنسبة 1.01%...
*تسير الجلسة الأولى من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر بأجواء متباينة إلى حد ما. معظم المؤشرات تخسر * تبدأ وول ستريت اليوم بانخفاضات، ولكننا نشهد الآن...
ارتفعت أسهم Shopify (SHOP.US) اليوم بنسبة 5٪ تقريبًا بعد أن أصدرت منصة التجارة عبر الإنترنت الكندية أرقام مبيعات الجمعة السوداء. وحققت الشركة مبيعات منتجات...
من المقرر أن يبدأ اجتماع أوبك + في الساعة 12 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الخميس، ويشير العديد من الأشخاص الذين لهم صلات بالمنظمة إلى أن المملكة العربية السعودية...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر. الفعلي: 679 ألفًا. المتوقع: 721 ألفًا. السابق: 759 ألف معروض...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات المنازل الجديدة: المتوقع: k721 السابق: k759 الفعلي: 679k ارتفع اليورو مقابل...
المؤشرات الأمريكية تنخفض قليلاً مع بداية الأسبوع US100 تحت منطقة 16000 نقطة "كرافت هاينز" تحقق مكاسب بعد الموافقة على برنامج إعادة شراء...
لقد بدأ للتو المؤتمر مع كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي. موضوع الخطاب هو السياسة النقدية في منطقة اليورو. وفيما يلي أهم تصريحات لاجارد: هذا...
هذا العام، شهدت الجمعة السوداء في الولايات المتحدة زيادة كبيرة في المبيعات عبر الإنترنت، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة...
تابع الندوة الإلكترونية المباشرة بعنوان "هبوط الدولار يدعم الذهب و الفضة". حيث سنناقش التالي: النفط يترقب إجتماع أوبك+ الأسواق تترقب أرقام...
بدأ الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الجديد بشكل متراجع وينخفض مقابل جميع عملات مجموعة العشرة الأخرى. تضعف العملة الأمريكية حيث يرى المتداولون أن دورة...
انخفض DE30 قليلاً في بداية الأسبوع التقويم الاقتصادي لجلسة اليوم ضعيف نسبيًا مورجان ستانلي يخفض توصيته لأسهم BASF الوضع العام للسوق: جلبت...
من خلال إلقاء نظرة على مخطط اليورو مقابل الدولار الأميركي في الفاصل الزمني D1، يمكننا أن نرى أن عام 2021 تميز بالانخفاضات، واستمرت الحركة الهبوطية في عام...
في بداية الأسبوع، كانت معنويات سوق العملات الرقمية ضعيفة في الغالب، حيث سجلت معظمها انخفاضات معتدلة. شهد سعر البيتكوين تصحيحًا بنسبة عدة بالمائة منذ يوم...
بدأت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي الأسبوع الجديد بحركة هبوطية قوية، مع انخفاض تداول NATGAS بنسبة 4٪ تقريبًا في وقت النشر. وتؤدي التوقعات لطقس أكثر دفئا...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على انخفاض بيانات الولايات المتحدة من الدرجة الثانية مؤشر أسعار المستهلك السريع من أوروبا وتقرير NFP الأمريكي...
