حصاد الأسواق (27.11.2023)
بدأت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات الأسبوع الجديد على انخفاض. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.6%، وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.8%،...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية جلسة ما بعد عيد الشكر المختصرة اليوم بشكل مختلط - أغلق مؤشر S&P 500 مرتفعًا بنسبة 0.06%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة...
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ في نهاية الأسبوع مع توقعات أساسية قاتمة إلى حد ما. من ناحية أخرى، أظهر تقرير تقييم الأثر البيئي بشكل غير متوقع انخفاضًا...
يعد الدولار الأمريكي أحد أضعف العملات الرئيسية اليوم، حيث انخفض مقابل جميع أقرانه في مجموعة العشرة باستثناء الين الياباني. يستأنف الدولار الأمريكي انخفاضه...
يقترب العام ببطء من نهايته وسيبدأ الشهر الأخير من عام 2023 الأسبوع المقبل. وهذا يعني أن الوقت قد حان لإصدار NFP النهائي لهذا العام! وبصرف النظر عن بيانات...
استؤنفت عمليات البيع في سوق الدولار الأمريكي اليوم بعد تصحيح صعودي قصير في وقت سابق من هذا الأسبوع. يعد الدولار الأمريكي أحد أضعف عملات مجموعة العشرة اليوم،...
مؤشرات وول ستريت تطلق التداول دون تغيير يذكر يصل US500 إلى النطاق المدرسي للاختراق من القناة ارتفاع iRobot وفقًا لتقرير رويترز بدأت مؤشرات...
تم إصدار مجموعة من مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية لشهر نوفمبر اليوم في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر...
يبقى DE30 فوق 16000 نقطة في اليوم الأخير من الأسبوع قراءات IFO أضعف وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الألماني النهائي تنتظر أسواق الأسهم إصدارات مؤشر...
تم اليوم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر سبتمبر في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير عدم وجود تغيير في...
في الأسابيع الأخيرة، تركز اهتمام السوق على استقرار الأسعار وإنهاء ارتفاع أسعار الفائدة. وتحولت وول ستريت الآن، بعد تصحيح أعمق في أوائل أكتوبر/تشرين الأول،...
بما أن بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة أمس في أوروبا جاءت متباينة (ألمانيا أفضل قليلاً من المتوقع، وفرنسا أضعف بالتأكيد)، فإن قراءات مؤشر مديري...
يعود التحيز الصعودي إلى سوق العملات المشفرة اليوم، حيث ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1.0٪ ويتم تداولها بحوالي 37700 دولار، بينما مكاسب إيثريوم بنسبة 2.20٪...
ألمانيا، قراءات Ifo اعتبارًا من نوفمبر 2023 التوقعات: 85,2 مقابل 85,8 متوقعة. و84,7 سابقًا الظروف الحالية:: 89,4 مقابل 89,5 متوقعة. و89.2 سابقًا مناخ...
تشير المؤشرات الأوروبية إلى الافتتاح وسط مشاعر متباينة وتتوقع السوق تحسنًا طفيفًا في قراءة Ifo من ألمانيا الخدمات الأمريكية الأولية ومؤشرات مديري...
بعد جلسة أوروبية ناجحة إلى حد ما يوم الخميس وعدم التداول في وول ستريت، كانت المعنويات يوم الجمعة في الجلسة الآسيوية ضعيفة في الغالب. وخسر مؤشر HangSeng...
كانت جلسة التداول اليوم هادئة نسبيًا حيث ظلت وول ستريت مغلقة بسبب عيد الشكر. ارتفعت المؤشرات الأوروبية في الغالب. ارتفع مؤشر CAC40، وDAX، وFTSE، وIBEX...
في حين أن التداول في وول ستريت مغلق اليوم بسبب عطلة عيد الشكر، يتم تداول عملة البيتكوين بانخفاض متواضع بنسبة 0.5٪، على الرغم من أنها لا تزال فوق حاجز 37000...
عادت Binancecoin، عملة تبادل العملات المشفرة التابعة لبورصة Binance، إلى دائرة الضوء في عالم العملات المشفرة، بعد أن أقر مؤسسها ومديرها التنفيذي، Chapneg...
DE30 يخترق حاجز 16000 نقطة جاء محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي متشائمًا نسبيًا قرار بنك المخاطر يدعم معنويات الشركات العقارية الوضع العام...
