حصاد السلع - النفط، الذهب، البلاتين، القهوة (17.06.2025)
النفط تواصل أسعار النفط ارتفاعها بعد موجة بيع محدودة يوم أمس، مدفوعةً بالتوترات المستمرة بين إسرائيل وإيران. وقد أشارت إسرائيل إلى أن الهجمات ستستمر...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: 0.0%, المتوقع: 0.1%, الفعلي: -0.2% معدل استغلال القدرات:...
تسود أوروبا حالة من التشاؤم، حيث يُقيّم المستثمرون احتمالات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط الضعيفة وتصاعد التوترات بين قادة مجموعة السبع. وتتداول المؤشرات...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: -0.1%, المتوقع: -0.5%, الفعلي: -0.9% مبيعات التجزئة...
أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 0.5%، وأبقى بالإجماع على جدول تخفيض مشتريات السندات الحالي حتى مارس 2026. مشتريات سندات الحكومة...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مؤشر ZEW الألماني للظروف الحالية لشهر يونيو: القراءة الفعلية -72.0؛ التوقعات -74.0؛ القراءة السابقة...
انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل حاد وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.0%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.8%، ومؤشر...
سيكون التقرير الاقتصادي الكلي الرئيسي اليوم هو صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مايو. وتشير التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.7% على أساس شهري، مقارنةً...
أبقى بنك اليابان (BoJ) على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.50%، كما كان متوقعًا، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. وحدد البنك خطةً لخفض مشتريات سندات الحكومة...
على الرغم من التصعيد العسكري الخطير بين إيران وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، تشهد أسواق الأسهم العالمية ارتفاعًا اليوم، حيث تضع وول ستريت في اعتبارها...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) بأكثر من 6% اليوم، مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1% وارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.2%،...
أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية و إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع طلبية لشراء 50 طائرة إيرباص من طراز A350-1000...
خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر الرئيس التنفيذي لمجموعة سيركل للإنترنت (CRCL.US) منشورًا حول العملات المستقرة، مشيرًا إلى أن هذه التقنية على أعتاب "لحظة...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي ارتفاع النفط بعد تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط الأسهم ترتفع مع استعداد إيران للعودة الى الاتفاق...
ارتفعت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD.US) اليوم بأكثر من 9%، وتُعدّ الشركة من بين أفضل الشركات أداءً في مؤشر S&P 500. رفع محللو...
قالت مؤسسة "آر بي سي كابيتال ماركيتس" (RBC Capital Markets) إن إمدادات النفط من الشرق الأوسط تواجه مخاطر متزايدة مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط،...
انخفضت العقود الآجلة للنفط (النفط) بنسبة 4% اليوم على الرغم من الحرب الإسرائيلية الإيرانية والوضع الصعب في الشرق الأوسط. ووفقًا لمصدرين إيرانيين وإقليميين...
بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية على أهداف رئيسية، أعلنت طهران استعدادها لمناقشة اتفاق نووي. تسعى إيران إلى تهدئة الصراع، ووفقًا لرويترز، فإنها تتطلع إلى...
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الاثنين إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي متيناً في النصف الثاني من هذا العام على الرغم من المخاوف بشأن النزاعات...
تحاول الأسواق اليوم التعافي بعد موجة بيع حادة يوم الجمعة، مدفوعةً بتصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران. وقد أثارت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المستمرة...
