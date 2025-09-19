تقلبات الذهب الأسود تحرك الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تم إصدار محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. الوثيقة المتعلقة باجتماع شهر أكتوبر والتي تم فيها إبقاء الأسعار...
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قرر البنك رفع أسعار الفائدة بمقدار...
تقلبات السوق محدودة اليوم بسبب العطلة الأمريكية، مما تسبب في إغلاق العديد من الأسواق. ومع ذلك، فإن التداول في أوروبا يسير كالمعتاد. حصلنا اليوم على بيانات...
ظهرت تقارير إعلامية هذا الصباح تقول إن الصين قد تسمح للبنوك بتقديم قروض قصيرة الأجل غير مضمونة للمطورين. ستكون هذه الحالة الأولى من نوعها في الصين في التاريخ...
أعلن البنك المركزي السويدي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. وانقسمت التوقعات قبل الاجتماع بين رفع أسعار...
تم إصدار مجموعة جديدة من مؤشرات مديري المشتريات (PMI) من الاقتصادات الأوروبية الكبرى هذا الصباح. وكان من المتوقع أن تظهر بيانات شهر نوفمبر تحسنًا طفيفًا...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مسطح فلاش مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبر من أوروبا قرار سعر الفائدة من CBRT وRiksbank، ومحضر اجتماع البنك المركزي...
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات الأمس على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.41%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.53% وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة...
كان المزاج العام في الجلسة الأوروبية مختلطًا اليوم. ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.36%، مع تسجيل تيسنكروب لمستويات قياسية بين الشركات الألمانية. أعلنت الشركة...
ارتفعت العقود للغاز الطبيعي (NATGAS) بأكثر من 5٪ بعد أن جاءت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية في تقرير تقييم الأثر البيئي أقل بكثير من المتوقع مخزونات...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت بعد افتتاح جلسة اليوم ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.5%، ويتداول في منطقة 16050 نقطة Nvidia (NVDA.US) تخسر 3.3% مع ارتفاع أسهم...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
جاءت ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان عند 61.3 مقابل 61 متوقعة. و60,04 في القراءة السابقة مؤشر ظروف التوقعات: 56.9 مقابل 56.8 سابقاً مؤشر الأحوال:...
أسواق الأسهم الأوروبية في معنويات متباينة، لكن مؤشر داكس يرتفع بنسبة 0.5% Thysenkrupp (TKA.DE) تقود المكاسب في سوق الأسهم الألمانية وتربح أكثر من...
قراءات البيانات الكلية الأمريكية بلغت طلبات إعانة البطالة الأمريكية 209 ألفًا مقابل 227.5 متوقعة و231 ألفًا سابقًا مطالبات البطالة المستمرة: 1.84...
أعلنت Nvidia عن أرباحها المالية للربع الثالث من عام 2024 أمس حطمت الشركة توقعات المبيعات والأرباح نمو بنسبة 280% تقريبًا على أساس سنوي في مبيعات...
أفادت أوبك + أن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد قد تم إلغاؤه. ومن المرجح أن يتم تحديد موعد آخر للاجتماع في الأسبوع المقبل. وقد يعني هذا أن العديد...
أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سينمو بنسبة 0.6% في عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن التوقعات الأخيرة...
انخفض سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو والدولار الأمريكي على الرغم من تصريحات الرئيس التركي أردوغان، الذي نقل اليوم أن المجال لمزيد من الضعف الحقيقي...
