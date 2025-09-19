النفط يخسر 1.5% مع تفكير المتداولين في سيناريو عدم خفض الإنتاج من قبل أوبك+
يخسر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في نطاق 1.5٪ اليوم بعد أن قام المتداولون بتسعير مخزونات الخام الأمريكية التي لا تزال مرتفعة وقرار محتمل لأوبك + بعدم...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يبدو أن اليورو مقابل الدولار الأميركي قد بدأ في التصحيح نتيجة لنشر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس. والأمر الأكثر صعوبة هو أن المستثمرين يواصلون...
طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أكتوبر تقرير التضخم وتوقعات المستهلك من جامعة ميشيغان خطابات العديد من محافظي البنوك المركزية اليوم، تشير...
خلال الجلسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شهدت المؤشرات انخفاضًا، باستثناء السوق اليابانية، حيث ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.30%. وشهدت المؤشرات...
تبين أن تقرير Nvidia (NVDA.US) المرتقب اليوم كان أفضل بكثير مما توقعه السوق. ومع ذلك، فإن أسهم الشركة تخسر حاليًا أقل من 1%، حيث تتوقع الشركة انخفاضًا...
وفقا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي نشر في الساعة 07:00 مساء بتوقيت جرينتش، أجمع المصرفيون على قرارهم بالحفاظ على مستويات أسعار...
لم يشهد المصرفيون سوى تقدم محدود في انخفاض التضخم الأساسي بعد استبعاد تضخم الإسكان وأشار المصرفيون إلى أن المزيد من تشديد السياسة سيكون مناسبا إذا...
في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تم نشر بروتوكول محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من الاجتماع الأخير لسعر الفائدة. ووفقا للتقرير، صوت جميع...
يوافق مؤسس Binance، Changpeng Zhao، على التنحي وستعترف الشركة أيضًا بارتكاب مخالفات وتوافق على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار لانتهاكها المتطلبات الجنائية...
خلال القرار الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي تم اتخاذه في الأول من نوفمبر، قررت لجنة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير...
اليوم، وبعد جلسة وول ستريت، ستقدم شركة إنفيديا (NVDA.US) نتائجها للربع الثالث من العام. سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا ليس فقط للديناميكيات الفصلية،...
لقد بدأ للتو المؤتمر مع الرئيسة لاجارد. صرح المصرفي أن الأشهر المقبلة يمكن أن تجلب قراءات أعلى قليلاً للتضخم الأساسي، وأكد مجددًا أنه إذا كانت العوامل...
يتم تداول عملة البيتكوين بانخفاض بنسبة 2.5٪ تقريبًا اليوم وتتراجع إلى ما دون منطقة 36500 دولار. في الوقت نفسه، خسرت العملات الرقمية ألجوراند وبوليجون ما...
مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر: 3.79 مليون (المقدرة: 3.90 مليون؛ السابقة: 3.95 مليون) - مبيعات المنازل القائمة (شهرياً/شهرياً)...
تراجعت المؤشرات الأمريكية في بداية جلسة الثلاثاء US100 في منطقة 16000 نقطة يتحول اهتمام المستثمرين إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
جاء نشاط التصنيع الإقليمي في شيكاغو بنك الاحتياطي الفيدرالي عند -0,49 مقابل 0 المتوقعة. و0,02 سابقا على الرغم من القراءة الأقل من المتوقع،...
الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش – كندا، تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. الفعلي: 3.1% على أساس سنوي. المتوقع: 3.2% على أساس سنوي. السابق:...
النفط: شهد سوق النفط انتعاشًا كبيرًا بعد التقارير التي تفيد بأن أوبك + قد تقرر خفضًا آخر للإنتاج وانتعشت المخزونات المقارنة بشكل ملحوظ في الآونة...
أسواق الأسهم الأوروبية في مزاج مختلط قبل محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي Rheinmetall على ATH الجديد بعد تقديم توقعات 2024 جيفريز يخفض توصياته...
بدأت مؤشرات وول ستريت الأسبوع الجديد على أساس إيجابي، مع تداول جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية على ارتفاع يوم الاثنين. قادت مؤشرات قطاع التكنولوجيا المكاسب،...
