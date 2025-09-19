التقويم الاقتصادي:محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وأرباح Nvidi
من المقرر أن تفتتح المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في دائرة الضوء Nvidia تعلن عن أرباحها...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات يوم أمس على ارتفاع، بقيادة أسهم التكنولوجيا. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.74%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.58%،...
ارتفعت مؤشرات الأسهم في بداية الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر. وترتبط المعنويات الإيجابية بزيادة اليقين بعدم قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي...
أفادت بلومبرج أن وزارة العدل الأمريكية تطالب بأكثر من 4 مليارات دولار من بورصة العملات المشفرة Binance كجزء من تسوية مقترحة لتحقيق مستمر منذ سنوات في عمليات...
ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.6% "فقط" اليوم، لكن المؤشر يقترب من المستوى المهم البالغ 16000 نقطة. علاوة على ذلك، فإن المنطقة المحيطة بهذا المستوى...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية بشكل طفيف في بداية الأسبوع US100 في منطقة 16000 نقطة ينتقل كل من Sam Altman وGreg Brockman إلى Microsoft بدأت مؤشرات...
يواصل النفط ارتفاعه بعد الشائعات الأخيرة بأن أوبك + قد تقرر تعميق تخفيضات إنتاج النفط يوم الأحد المقبل. واليوم بدورنا لدينا تعليقات على سوق النفط من دولة...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي ارتفاع النفط بعد تلميحاتOPEC+ حول المزيد من الخفض ارتفاع اليورو مقابل الدولار بعد قرار Moody’s
تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية الأسبوع أسهم باير في التركيز على المستثمرين يوليوس باير يحذر من انخفاض الأرباح السنوية الوضع العام للسوق: تسير...
اليوم، يعد الين الياباني بالتأكيد أقوى عملات مجموعة العشرة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0.80% مقابل الدولار الأمريكي. وتأتي الانخفاضات في الزوج بعد أن اختبر...
في بداية الأسبوع الجديد، يتم دعم اليورو من خلال تحديثات نهاية الأسبوع لتصنيفات وكالة موديز لإيطاليا والبرتغال. وفي الأسبوع الماضي، كانت هناك تكهنات كبيرة...
بدأت العملات المشفرة الأسبوع بمكاسب، بعد فوز اليميني المتحمس للسوق الحرة خافيير مايلي بانتخابات الأرجنتين، مما أطلق العنان للتكهنات حول التبني المحتمل...
العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية تنخفض في الجزء الأول من اليوم من المقرر إلقاء خطابات من العديد من محافظي البنوك المركزية اليوم تقارير مؤشر مديري...
مؤشر أسعار المنتجين الألماني لشهر نوفمبر: أعلنت ألمانيا عن انخفاض كبير في أسعار المنتجين للمنتجات التجارية في ألمانيا. وفي أكتوبر 2023، كانت...
ارتفعت مؤشرات الأسهم خلال الجلسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل رئيسي. ومع بداية الأسبوع الجديد، يواصل المستثمرون المزاج الجيد مدفوعًا بالآمال في...
ينتعش النفط من انخفاضات الأمس ويصعد أكثر من 4% لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. تشير الصناديق إلى تغطية مراكز البيع وضغوط جني الأرباح بعد انخفاض الأسعار...
تعليقات كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي: انخفضت العائدات طويلة الأجل منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتظهر بوادر إيجابية في تحرك...
يتداول الدولار الأمريكي على انخفاض اليوم، مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.3% تقريبًا، مشكلًا تشكيل قمة ثلاثية محلية هبوطية محتملة. تحمل...
وقد لقيت زيارة شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت ذروتها باجتماع مع جو بايدن وقادة الأعمال الأمريكيين، استقبالا إيجابيا. ووصف البلدان قمة بايدن...
المؤشرات الأمريكية تفتتح على مكاسب طفيفة الدولار يستأنف تراجعاته ومؤشر الدولار يخسر 0.30% أسهم GAP (GAP.US) تربح أكثر من 20% تتباطأ الأسواق...
