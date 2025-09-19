⬇️ تراجع NATGAS بحوالي 3.5%
لقد بدأ موسم التدفئة، وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في المخزونات سابقًا، أظهر تقرير وزارة الطاقة هذه المرة زيادة في المخزون قدرها 60 مليار قدم مكعب. وكان...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: انشاء المنازل: المتوقع: 1.349M, السابق:1.346M, الفعلي: 1.372M تراخيص البناء سبتمبر: المتوقع:...
أسواق الأسهم الأوروبية ترتفع في نهاية الأسبوع تستفيد أسهم باير من حكم محكمة ديلاوير المناسب شركة فولفو للسيارات تتعرض لضغوط لبيع حصة كبيرة من مجموعة...
يمكننا أن نلاحظ تعزيز الين الياباني في صباح الجلسة الأوروبية الجديدة. وانخفض زوج العملات USDJPY وEURJPY بحوالي 0.7%. ويمكن تفسير انخفاضات الدولار مقابل...
لقد تلقينا اليوم في تمام الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش أحدث تقرير لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة. جاءت البيانات أقل بكثير من التوقعات، على أساس...
تشير العقود الآجلة الأوروبية حاليًا إلى افتتاح مختلط في الجلسة النقدية الأخيرة لهذا الأسبوع. كان للمشاعر الضعيفة إلى حد ما في وول ستريت يوم أمس وردود الفعل...
مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر على أساس سنوي. حاليا: -2,7%. المتوقع: -1,5%. سابقاً: -1%. مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بالشهر/الشهر. حاليا: -0,3%. المتوقع:...
بدأ محافظ بنك اليابان أويدا شهادته في البرلمان الياباني. وقال المصرفي إنه سيحافظ على سياسة نقدية فضفاضة، وأن الين "الضعيف" مفيد لليابان في...
كان أداء وول ستريت متباينًا اليوم منذ بداية الجلسة. فشلت عقود مؤشر S&P 500 في وقف الموجة الهبوطية بشكل كامل. يخسر مؤشر US500 بنسبة 0.1% ويتم تداول...
العملات المشفرة تنخفض اليوم. تخسر عملة البيتكوين ما يقرب من 4٪ وتتراجع من مستويات قريبة من أعلى مستوياتها السنوية بالقرب من 37800 دولار. قد تحقق أكبر عملة...
تؤدي المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني وهيكل الطلب إلى فرض ضغوط هبوطية على أسعار النفط يضع المستثمرون في الاعتبار تأثير ارتفاع إمدادات النفط الخام...
العقود الآجلة لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تخسر قليلاً. US30 يخسر 0,1% تزيد القراءات الكلية الأضعف من الاقتصاد الأمريكي من الضغط على العائدات وول...
جاءت مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة أعلى من المتوقع بقراءة 60 مليار قدم مكعب مقابل 42 مليار قدم مكعب المتوقعة. و 79 مليار قدم مكعب سابقا العقود...
تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي: الإنتاج الصناعي شهريًا الفعلي -0.6% (المتوقع -0.4%، السابق 0.3%) استغلال القدرات الفعلي 78.9% (المتوقع 79.4%، السابق...
تخسر أسهم أكبر متاجر التجزئة الأمريكية وول مارت (WMT.US)، والتي ارتفعت إلى مستويات تاريخية جديدة أمس، حيث قدمت الشركة توقعات أكثر حذرًا وتتوقع انخفاض الإنفاق...
تم الإعلان عن بيانات مطالبات البطالة الأمريكية اليوم في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن تظهر القراءة مطالبات أولية ومستمرة أعلى...
مع تباطؤ معدل التضخم، هل نرى تغيير في اتجاهات الأصول المرتبطة بالدولار؟ الذهب عند مستوى مقاومة مهمة النفط يستكمل الاتجاه الهبوطي الأسهم...
قد تشير الأيام القليلة الماضية إلى أن السوق هادئ. ومع ذلك، هذا مجرد مظهر، فمن الممكن أن تكون هناك هزة في الاسواق. كل ذلك بسبب تحديث التصنيف الائتماني لدول...
تعتبر HelloFresh (HFG.DE) وSiemens (SIE.DE) موضع اهتمام المستثمرين تقوم شركة Jefferies بمراجعة توصياتها في قطاع المواد الكيميائية الوضع العام...
أصدرت شركة Target تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 يوم الأربعاء تفوقت الشركة على توقعات المبيعات والأرباح نتائج قوية مدعومة بإدارة أفضل للمخزون أصدرت...
