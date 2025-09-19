Burberry لن تصل إلى توجيه الإيرادات السنوية؟ أسهم الموضة تحت الضغط📉
كان قطاع السلع الفاخرة أحد أسوأ القطاعات أداءً في الاقتصاد خلال جلسة التداول اليوم، بعد صدور نتائج شركة Burberry (BRBY.UK) وتعليقات الإدارة حول مخاطر عدم...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
كان تقرير الوظائف الأسترالي لشهر أكتوبر والذي صدر خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ اليوم بمثابة مفاجأة إيجابية. ارتفع التوظيف بمقدار 55 ألفًا، مسجلاً مكاسب...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح بشكل منخفض ينظر إلى لقاء بايدن وشي على أنه إيجابي ومتفائل بيانات المستوى الثاني من خطابات محافظي البنوك المركزية...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات الأمس بارتفاع طفيف. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16%، وزاد ناسداك بنسبة 0.07%، وقفز داو جونز بنسبة...
أغلقت الأسواق اليوم على مكاسب معتدلة. يتم تداول وول ستريت على ارتفاع، ولكن ليس بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن المعنويات بعد الزيادة الأخيرة بنسبة 9٪ لا تزال...
في الدقائق القليلة الماضية، نلاحظ تسارع النمو في سوق العملات المشفرة. تعمل عملة البيتكوين على تقليل انخفاضاتها الأخيرة وتعود إلى ما يزيد عن 37000 دولار....
ارتفعت أسهم شركة Catalent (CTLT.US) بأكثر من 11٪ بعد نشر النتائج الأولية للربع الأول من العام المالي 2023/2024 وتقديم توقعات للعام بأكمله. ويشهد سعر سهم...
ارتفاع وول ستريت عند افتتاح السوق يستمر الدولار في حافة التيسير المنخفض افتتح سهم Target (TGT.US) مرتفعًا بنسبة 17٪ بعد أرباح فصلية قوية تواصل...
النفط تحافظ أوبك على توقعاتها المتفائلة للطلب لعام 2024 وتزيد توقعات الطلب لعام 2023 من المقرر أن تستمر أوبك+ في تخفيضات الإنتاج عند مستوى 1.6...
تم إصدار حزمة البيانات الأمريكية بما في ذلك مبيعات التجزئة وبيانات التضخم في مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم....
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة في شهر أيلول(M/M): المتوقع: 0.7%, السابق: 0.3-%, الفعلي: -0.1% مبيعات...
يمدد DE30 في مكاسب الأمس يتحول اهتمام المستثمرين إلى نتائج شركة سيمنز للطاقة يستكشف موقع JD.com إمكانية الاستحواذ على حصة في شركة Ceconomy الألمانية الوضع...
تواصل المؤشرات في السوق الأوروبية الموجة الصعودية من الجلسة الأمريكية يوم أمس والجلسة الآسيوية السابقة، والتي سيطرت عليها مكاسب المؤشرات الصينية. سجل مؤشر...
بدأ الخطاب للتو مع ماريو سينتينو،من البنك المركزي الأوروبي، للتعليق على السياسة النقدية الحالية في منطقة اليورو. وفيما يلي أهم التعليقات التي أدلى بها: نحن...
فاجأت مبيعات التجزئة في الصين بشكل إيجابي، وشهدت المؤشرات الآسيوية موجة صعودية. افتتحت عقود المؤشرات الأوروبية على ارتفاع. تنتظر الأسواق قراءات...
بيانات التضخم لشهر أكتوبر من المملكة المتحدة جاء مؤشر التضخم لأسعار المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 4.7% على أساس سنوي متوقع....
المكاسب المبهجة التي حققتها وول ستريت يوم أمس دعمت الثيران في الجلسة الآسيوية، والتي شهدت مكاسب قوية في مؤشرات اليابان وكوريا الجنوبية والصين،...
أطلقت مؤشرات وول ستريت تداولاتها اليوم على ارتفاع وارتفعت أكثر خلال الجلسة النقدية بعد أن عززت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأقل من المتوقع لشهر...
يتداول النفط على ارتفاع بنسبة 0.5% خلال اليوم. انخفضت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1% في وقت سابق اليوم، ولكن هذه الانخفاضات تم محوها بالكامل بعد صدور...
انخفضت الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة لشركة Sea Limited (SE1.US)، وهي مجموعة شركات التكنولوجيا السنغافورية، بنسبة 20٪ اليوم. كان سبب انخفاض أسعار الأسهم...
