نظرة على قراءة مؤشر أسعار المستهلك اليوم
كانت بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر والتي صدرت في وقت سابق اليوم بمثابة تقرير رئيسي من المقرر صدوره اليوم. تبين أن التقرير كان...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
كانت بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر والتي صدرت في وقت سابق اليوم بمثابة تقرير رئيسي من المقرر صدوره اليوم. تبين أن التقرير كان...
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول اليوم على ارتفاع توفر قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأقل من المتوقع الوقود للارتفاع Snap ترتفع على صفقة مع أمازون بدأت...
كان تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش هو الإصدار الرئيسي لليوم. كان من المتوقع أن يُظهر التقرير تباطؤًا...
يخترق DE30 فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ارتفعت أسهم Delivery Hero بعد إعلان الأرباح سيتي يرفع توصيته للأسهم القارية الوضع العام للسوق: تجلب...
نشهد اليوم انخفاضًا في المعنويات في سوق العملات المشفرة حيث فقط DYDX وPolygon (زيادة بنسبة 12% و4% على التوالي) يبرزان بشكل إيجابي في الوقت الحالي. تنخفض...
جاء مؤشر NFIB لتفاؤل الأعمال (مسح الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة) عند 90.7 مقابل 90.5 المتوقعة و90.8 سابقًا فيليب جيفرسون من بنك الاحتياطي الفيدرالي إن...
التوقعات الرئيسية: تشير توقعات السوق إلى انخفاض ديناميكيات التضخم إلى 3.3% على أساس سنوي (على أساس سنوي) بعد أن ظلت القراءة الأخيرة عند 3.7%. على...
كان أداء مؤشر ZEW للثقة من Nimetz أعلى من التوقعات ويشير إلى تحسن في المعنويات للشهر الثالث على التوالي. مؤشر ZEW الاقتصادي الألماني الفعلي...
تدرس الصين حزمة تحفيز جديدة بقيمة 137 مليار دولار لتعزيز سوق الإسكان المتعثر، حسبما ذكرت بلومبرج نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر. وسيقوم بنك الشعب الصيني...
بعد بيانات سوق العمل القوية اليوم من المملكة المتحدة، يعد الجنيه الإسترليني أحد أقوى العملات في سوق الفوركس. ومع ذلك، فإن الانخفاضات في زوج اليورو مقابل...
مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر مؤشر ZEW الألماني للثقة الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو وبولندا يمتلئ تقويم اليوم بالإصدارات...
بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر وإعانات البطالة لشهر أكتوبر: تغير البطالة الفعلي 17.8 ألف (التوقعات 15 ألف، السابقة 20.4...
مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: لوحظ أداء متباين. في الجزء الأول من اليوم، حقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أكبر مكاسب - 1.25٪، يليه...
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول اليوم على انخفاض، استجابةً لخفض وكالة موديز لتوقعات الائتمان الأمريكية أبقت وكالة موديز على التصنيف الائتماني للولايات...
يتم تداول Tyson Foods (TSN.US) على انخفاض بعد إصدار نتائج الربع الرابع من عام 2023 اليوم قبل افتتاح الجلسة النقدية في وول ستريت. أعلنت شركات الأغذية الأمريكية...
شهد الدولار الأميركي مقابل الين الياباني انخفاضًا سريعًا وحادًا بعد وقت قصير من الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وفي حين تم رصد تحركات على أزواج العملات...
بدأت مؤشرات وول ستريت جلسة اليوم بانخفاض "موديز" تخفض توقعاتها الائتمانية للولايات المتحدة إلى "سلبية" بوينغ تقفز بعد تقرير...
DE30 في منطقة مستويات المقاومة الهامة مكاسب نوفو نورديسك بعد نتيجة الاستطلاع كونتيننتال في ظل التخفيضات المحتملة للموظفين الوضع العام...
كانت بداية أسبوع جديد في الأسواق العالمية هادئة إلى حد ما. لا يمكن رصد أي تحركات كبيرة في مؤشرات الأسهم أو سوق العملات الأجنبية. ومع ذلك، هناك سلعة واحدة...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النقاط الرئيسية: اتجاهات الذهب النفط ما بين ضعف الطلب الصيني وتمديد الخفض السعودي سوق الأسهم...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم