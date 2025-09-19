أهم تقارير الأسهم لهذا الأسبوع (13.11.2023)
يقترب موسم أرباح وول ستريت ببطء من نهايته مع إعلان غالبية الشركات الأمريكية ذات رأس المال الكبير عن بياناتها المالية للربع الثالث من عام 2023 بالفعل. في...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي. تم تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة...
كان أداء العملات المشفرة أضعف قليلاً اليوم، حيث تكافح عملة البيتكوين للبقاء فوق 37000 دولار. يبدو أن التطور الإيجابي الرئيسي لقطاع العملات المشفرة...
تحدث لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد والصناعة والقدرة التنافسية السابق في إسبانيا، ونائب رئيس البنك المركزي الأوروبي حاليًا، في افتتاح الدورة السادسة والعشرين...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أقل للجلسة النقدية في أوروبا سيصدر مؤشر التضخم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء اليوم، يتم تداول العقود الآجلة...
في اليوم الأول من الأسبوع الجديد، يتم تداول المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل مختلط. تشهد السوق الصينية انتعاشًا طفيفًا، مع ارتفاع...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة التداول الأخيرة على انخفاض هذا الأسبوع. خسر مؤشر DAX الألماني أكثر من 0.77%، وانخفض مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة...
رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي: السياسة في مكان جيد جدًا لقد أصبحت الآن مخاطر الإفراط في تشديد السياسات بشكل مفرط...
ارتفع تداول أسهم شركة البرمجيات Synaptics (SYNA.US) بنسبة 14٪ تقريبًا اليوم حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات في الربع المالي الأول (الربع الثالث من عام 2023)...
تحقق المرحلة الثانية من جلسة التداول النهائية لهذا الأسبوع مكاسب كبيرة في مؤشرات وول ستريت. اخترقت العقود الآجلة لـ US100 فوق منطقة الارتفاعات المحلية...
تواصل Solana، سابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، ارتفاع الأسعار التصاعدي السريع. اليوم تكتسب SOL أكثر من 13.55%، وعلى مدى الشهرين الماضيين ارتفعت...
يتضمن التقويم الاقتصادي للأسبوع المقبل العديد من القراءات الكلية الرئيسية من الاقتصادات الكبرى في العالم. سيتلقى المستثمرون بيانات مؤشر أسعار...
بدأت مؤشرات وول ستريت الأمريكية الجلسة بمكاسب يتفق أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه لا تزال هناك فرصة لمزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات...
أصدرت جامعة ميشيغان تقريرًا سريعًا عن ثقة المستهلك لشهر نوفمبر في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. لقد كان هذا الإصدار الوحيد والرئيسي المقرر إصداره...
أصدرت شركة Plug Power (PLUG.US)، الشركة المصنعة لخلايا الوقود الهيدروجيني، تقريرًا ربع سنوي يكشف عن مشاكل مالية خطيرة للشركة. ونتيجة لذلك، خسرت الأسهم...
نتائج Richemont تدفع عمليات البيع في قطاع السلع الفاخرة أليانز ترتفع بعد صدور النتائج الربع سنوية الوضع العام للسوق شهدت جلسة التداول...
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري. علق K Logan اليوم على الوضع في اقتصاد منطقة اليورو والمخاطر...
يمكن رصد تحركات النفور من المخاطرة في الأسواق المالية العالمية اليوم مع انخفاض مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5-1.5%. ويأتي هذا ردًا على جلسة وول...
بالأمس، قدمت شركة BlackRock ملف 19b-4 إلى Nasdaq بخصوص iShares Ethereum Trust، مما يشير إلى خطط تداول الأسهم في بورصة Nasdaq. تتبع هذه الخطوة...
انخفاض افتتاح المؤشرات في أوروبا تقرير التضخم من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة...
