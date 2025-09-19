عاجل: الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أعلى من التوقعات!
جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للمملكة المتحدة للربع الثالث من عام 2023 أفضل من المتوقع. وفي المقابل، كانت بيانات الإنتاج الصناعي أسوأ قليلاً....
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
في الجزء الأول من اليوم، يتم تداول مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في الغالب خلال الجلسة. انخفض مؤشر S&P ASX 200 بنسبة 0.30%، وخسر مؤشر KOSPI...
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول اليوم بارتفاع طفيف ولكنها تتداول الآن على انخفاض خلال اليوم. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.4%، وانخفض...
يتم تداول Duolingo (DUOL.US)، الشركة الأمريكية التي تطور تطبيقات تعليمية، بارتفاع بنسبة 19٪ اليوم وتتطلع إلى اختبار الارتفاعات القياسية اعتبارًا من سبتمبر...
ارتفع تداول الذهب والفضة اليوم بنسبة 0.6% و1.8% على التوالي، حيث تخلى الدولار الأمريكي عن بعض مكاسبه الأخيرة. ومع ذلك، فإن المعادن الثمينة الأخرى مثل البلاتين...
ارتفع سهم Virgin Galactic (SPCE.US) بنسبة 30٪ اليوم بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث من عام 2023 أمس بعد اختتام جلسة وول ستريت. أبلغت الشركة عن إيرادات...
بدأت المؤشرات الأمريكية تداولات اليوم على ارتفاع US100 يختبر منطقة مقاومة تبلغ 15350 نقطة تأكيد القابضة ترتفع بعد الأرباح بدأت مؤشرات...
المؤشرات الأوروبية ترتفع وDE30 يرتفع 0.6% ارتفاع أسعار ميرك (MRK.DE) وهنكل (HEN3.DE) بعد النتائج خرجت شركة Hapag Lloyd (HLAG.DE) من منطقة ذروة البيع...
أعلنت شركة Novavax (NVAX.US) عن إيرادات أعلى من المتوقع للربع الثالث، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المنح الحكومية الأمريكية للتجارب السريرية. على الرغم...
والت ديزني يربح 4% في سوق ما قبل البيع أعلنت الشركة أمس عن أرباحها المالية للربع الرابع من عام 2023 لقد فاقت المبيعات التوقعات ولكن الأرباح...
تتعرض التوقعات الاقتصادية للصين حاليا لضغوط ناجمة عن ضعف قطاع العقارات، حيث يشير انخفاض أسعار العقارات والطلب إلى مشاكل اقتصادية أوسع نطاقا. وبما أن العقارات...
قبل الافتتاح في وول ستريت، كان الوضع في سوق الفوركس أكثر هدوءًا قليلاً من يوم أمس. أوقف الدولار انخفاضاته التي شهدها يوم أمس، وهو يواصل الارتفاع بشكل طفيف...
تخترق عملة البتكوين المقاومة عند مستوى 36000 دولار. تكتسب العملة المشفرة الرئيسية اليوم نسبة 3.00٪ إلى مستوى 36700 دولار. الدافع وراء هذا الارتفاع...
المؤشرات الأوروبية تفتتح دون اتجاه واضح، وتظهر تقلبات طفيفة اليوم، سيكون من المفيد مراقبة خطابات المصرفيين بيانات عن إعانات البطالة التقويم...
سارت جلسة آسيا والمحيط الهادئ بشكل معتدل دون اتجاه واضح. وتميزت السوق اليابانية بالمكاسب، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.50%، محققاً نسبة...
بدأت مؤشرات وول ستريت الجلسة النقدية اليوم دون تغيير يذكر ولكنها تحولت إلى الانخفاض في وقت لاحق. تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.1%...
أدى القمح بالإضافة إلى السلع الزراعية الأخرى إلى ارتفاع التداول اليوم، مواصلًا الحركة الصعودية التي شهدها يوم أمس. في حين تلقى القمح ضربة قوية بعد بيانات...
يستمر تداول النفط تحت الضغط هذا الأسبوع. انخفض خام برنت بنسبة 15% تقريبًا عن أعلى مستوى محلي وصل إليه في أواخر أكتوبر ويتداول على انخفاض بنسبة 6% منذ بداية...
يتم تداول Roblox (RBLX.US)، مطور ألعاب الفيديو الأمريكي، بارتفاع بنسبة 20٪ تقريبًا اليوم. بدأ السهم تداول اليوم بفجوة سعرية صعودية هائلة بعد صدور تقرير...
يمكن رصد المزاج المتفائل في الأسواق العالمية مع تداول مؤشرات الأسهم من أوروبا والولايات المتحدة على ارتفاع اليوم. يتم تداول النفط دون تغيير يذكر في اليوم...
