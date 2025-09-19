افتتاح الأسواق الامريكية: يختبر US500 منطقة الدعم 4400 ، وارتفاع Take-Two Interactive بنسبة 9%
لم تتغير مؤشرات وول ستريت كثيرًا اختبارات US500 بمساحة 4400 نقطة مسيرات Take-Two Interactive على تقرير بلومبرج نيوز بدأت مؤشرات وول ستريت الجلسة...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
لم تتغير مؤشرات وول ستريت كثيرًا اختبارات US500 بمساحة 4400 نقطة مسيرات Take-Two Interactive على تقرير بلومبرج نيوز بدأت مؤشرات وول ستريت الجلسة...
المؤشرات الأوروبية تمحو الانخفاضات المبكرة في الجلسة مكاسب DE30 طفيفة، وسهم Bayer (BAYN.DE) يقترب من أدنى مستوياته في 12 عامًا يتوقع Commerzbank...
يتم تداول أسهم Robinhood Markets (HOOD.US) على انخفاض بنسبة 9٪ في مرحلة ما قبل السوق اليوم. ويأتي هذا الانخفاض استجابةً لإصدار الشركة لتقرير...
شهد الصباح بعض الخطابات المثيرة للاهتمام من قبل المصرفيين في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. فيما يلي الجمل الأكثر إثارة للاهتمام التي قالها المصرفيون....
سجلت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر سبتمبر -2,9% مقابل -3,1% المتوقعة. و -2,1% سابقاً وفي الوقت نفسه، جاءت القراءة الشهرية بانخفاض...
من المؤكد أن اليورو مقابل الدولار الأميركي قد يكون زوج عملات مثيرًا للاهتمام اليوم بسبب عدد من التصريحات الصادرة عن أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك...
تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى افتتاح جلسة منخفضة تقويم اقتصادي ضعيف، ومبيعات الجملة الأمريكية في دائرة الضوء العديد...
قراءات التضخم النهائية لشهر أكتوبر من ألمانيا مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي: 3,8% مقابل 3,8% المتوقعة. و3,8% سابقاً 0%...
أغلقت وول ستريت جلسة أمس على ارتفاع، مع ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 1٪ تقريبًا مواصلًا مكاسب الأسهم الأمريكية، التي يتم تداولها في أطول سلسلة صعودية لها...
تكتسب المؤشرات في وول ستريت مكاسب، وأبرزها مؤشر ناسداك حيث تصل مكاسبه إلى أكثر من 1%. ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.4%...
أعلنت Datadog (DDOG.US) عن الربع الثالث القوي مع زيادة بنسبة 25٪ في الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 547.5 مليون دولار. شهد سهم الشركة مكاسب...
من المؤكد اليوم، أن معنويات سوق العملات المشفرة تضعف، حيث فشلت عملة البيتكوين في الصمود فوق 35000 دولار ويتم تداولها حاليًا عند 34700 دولار. ويرافق الانخفاض...
ارتفعت معدلات تأخر سداد بطاقات الائتمان بين الأميركيين الأصغر سنا، ولكن الزيادة واسعة النطاق على أساس الدخل والموقع. ارتفع إجمالي ديون الأسر الأمريكية...
الدولار يكتسب قوة من جديد، مما تسبب في انخفاضات طفيفة في المؤشرات. أدت التعليقات المتشددة إلى حد ما من المصرفيين الفيدراليين إلى زعزعة استقرار الأسواق. يحقق...
الميزان التجاري الأمريكي: -61,54 مليون دولار أمريكي مقابل -59,8 مليون دولار أمريكي متوقع. و 58,3 مليون دولار أمريكي سابقًا. الميزان التجاري الكندي:...
أجرى جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، مقابلة اليوم علق فيها على السياسة النقدية الحالية وأحدث بيانات الاقتصاد الكلي. ووفقا للمصرفي،...
النفط انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين ارتفعت الواردات الصينية بنسبة 3% على أساس سنوي في أكتوبر...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف يواصل DE30 التراجع سهم Telefonica Deutschland يقفز بأكثر من 30% بعد عرض الاستحواذ تراجعت...
أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن توقعاته برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم. وكان هذا هو التحرك الأول لسعر الفائدة بعد أربعة اجتماعات للإبقاء على...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض تقرير API عن مخزونات النفط بيانات المستوى الثاني من أوروبا والولايات المتحدة خطابات من...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم