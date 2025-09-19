عاجل: انخفاض اليورو بعد تراجع الإنتاج الصناعي الألماني
سيتم اليوم الإعلان عن بيانات الإنتاج الصناعي الألماني لشهر سبتمبر في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا طفيفًا...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات يوم أمس على ارتفاع بعد جلسة متقلبة شهدت تأرجح مؤشرات وول ستريت بين المكاسب والخسائر. وارتفع مؤشر ستاندرد...
بدأت مؤشرات وول ستريت جلسة التداول الأولى للأسبوع الجديد على ارتفاع لكنها محت فيما بعد مكاسبها وتحولت نحو الانخفاض. وانخفضت مؤشرات S&P 500 وNasdaq...
من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ القادمة (الثلاثاء، الساعة 3:30 صباحًا...
تميزت جلسة التداول الأولى من الأسبوع الجديد بانخفاض كبير في أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS). يتم تداول السلع بانخفاض يزيد عن 5% في وقت النشر. وتتعرض...
يتم تداول المؤشرات الأمريكية على ارتفاع طفيف US100 يختبر خط الاتجاه الهبوطي BioNTech تقفز بنسبة 5% بعد الأرباح بدأت مؤشرات وول ستريت تداولات...
في الأسبوع الماضي، نبهنا إلى حقيقة أن الاختلاف بين مؤشر الدولار الأمريكي ومؤشر TNOTE قد يؤدي إلى الضغط على الدولار الأمريكي. في الواقع، تعرض الدولار...
لم تشهد تداولات المؤشرات الأوروبية تغيرًا يذكر DE30 ينسحب من منطقة المقاومة المهمة تراجع سهم Evotec بنسبة 7% بعد تخفيض تصنيف RBC يتم...
أعلنت غالبية الشركات الأمريكية الكبرى والأكثر شهرة بالفعل عن بياناتها المالية للربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، لا يزال تدفق إصدارات الأرباح قويًا. من...
بدأت العملات المشفرة الأسبوع بمزاج إيجابي إلى حد ما، حيث تم تداول عملة البيتكوين بأكثر من 35000 دولار أمريكي ووسعت العملة المشفرة Ripple ارتفاعها وسط موجة...
في بداية الأسبوع الماضي، لم يكن هناك أي مؤشر على تغير في الاتجاه الهبوطي لسعر اليورو مقابل الدولار الأميركي. وكان اليورو أضعف من الدولار وقد...
من المتوقع أن تفتح الأسواق في أوروبا عند مستوى مماثل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من أوروبا آيفي PMI من كندا التقويم...
في سبتمبر 2023، زادت الطلبيات الجديدة الحقيقية في قطاع التصنيع بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، بعد تعديل التأثيرات الموسمية والتقويمية. ومع ذلك، بالمقارنة...
تكتسب الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكاسب في بداية الأسبوع الجديد. وقادة المكاسب هي المؤشرات في الصين، والتي ترتفع من 1.50% إلى 1.80%. ترتفع...
تجلب نهاية الأسبوع امتدادًا للمعنويات الأفضل في سوق الأسهم. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 1.30%، في حين حقق مؤشر US100 مكاسب قوية بنسبة 1.70%. وفي...
شهد الجنيه البريطاني ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، والذي يعد حاليًا أحد أضعف العملات بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP). وجاءت بيانات...
ألقت نتائج الربع الثالث لشركة Fortinet (FTNT.US) بظلالها على أدائها المالي، حيث شهدت الشركة أول انخفاض على أساس سنوي في مبيعات جدار الحماية منذ الاكتتاب...
مكاسب وول ستريت بعد بيانات ضعيفة لسوق العمل توقف المستثمرون عن الإيمان بالمزيد من رفع أسعار الفائدة نشرت Cloudflare (NET.US) وBooking (BKNG.US)...
حزمة بيانات العمالة الكندية لشهر أكتوبر: معدل المشاركة الكندي الفعلي 65.6% (المتوقع 65.6%، السابق 65.6%) معدل البطالة الكندي الفعلي 5.7%...
كان تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، المقرر صدوره في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، بمثابة إصدار رئيسي لليوم. وكان من المتوقع أن تظهر...
