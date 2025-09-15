شركة ترامب تتقدم بطلب لإطلاق صندوق متداول ثنائي للعملات الرقمية بيتكوين وإيثريوم 📌
دخلت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (DJT.US) رسميًا سوق صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، وذلك بتقديم طلب في 16 يونيو 2025 إلى هيئة الأوراق...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
دخلت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (DJT.US) رسميًا سوق صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، وذلك بتقديم طلب في 16 يونيو 2025 إلى هيئة الأوراق...
صدرت بيانات مؤشر نيويورك من الولايات المتحدة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت غرينتش. مؤشر نيويورك: السابق: -9.20, المتوقع: -5.90 , الفعلي: -16:00
ارتفع مؤشر داكس (DE40) للعقود الآجلة بنحو 0.7%؛ ولا تزال معنويات المستثمرين في أوروبا إيجابية على الرغم من الصراع الإسرائيلي الإيراني. انخفضت أسهم...
مسار الصراع والعمليات العسكرية شنّت إسرائيل يوم الجمعة سلسلة غارات جوية مكثفة على أهداف عسكرية ونووية إيرانية، بما في ذلك منشآت في نطنز وأصفهان وقواعد...
يقترب زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى المقاومة الرئيسي قرب 1.16، على الرغم من التصحيح المُتوقع في سوق الخيارات وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. مع...
الساعة ٧:٣٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر مايو: مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي -٠.٧٪ على أساس سنوي؛ السابق -٠.٥٪ على أساس...
تبدأ الأسواق المالية أسبوعها الجديد تحت ضغط شديد في ظل تبادل إطلاق النار المستمر بين إسرائيل وإيران. ويتجلى حذر المستثمرين بشكل خاص في سوق الفوركس، حيث...
أغلقت وول ستريت يوم الجمعة على خسائر فادحة نتيجة التصعيد المفاجئ للصراع الإسرائيلي الإيراني. (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: -1.1%؛ ناسداك: -1.3%؛ داو جونز...
تشهد الإمارات طفرة عقارية تُعدّ من الأكبر على مستوى العالم، مدفوعة بزخم استثنائي من الطلب المحلي والدولي، وثقة راسخة بالاقتصاد الوطني وبنية تحتية لا تضاهى،...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بنسبة تراوحت بين -0.6% و-1%، وهو ما يبدو رد فعل هادئ نسبيًا على تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران...
بدأت أسواق المال الخليجية تداولات اليوم على تراجعات جماعية، متأثرة بتصاعد حدّة التوتر بين منطقة الشرق الأوسط، ما أثر على معنويات المستثمرين في الأسواق. بداية...
ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو اليوم بنحو 3%، منتعشةً من أدنى مستوياتها المحلية عند حوالي 520 دولارًا أمريكيًا. يُعيد ضعف الدولار الأمريكي، وتصاعد...
أحدثت الضربة الإسرائيلية على إيران هزة في أسواق النفط، وهي عامل رئيسي في تشكيل معنويات المستثمرين اليوم. ومع ذلك، من المقرر أن تعلن العديد من البنوك المركزية...
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم ردًا على الضربات الإسرائيلية على إيران. ومع ذلك، منذ حوالي الساعة 4:30 صباحًا، لاحظنا جني أرباح تدريجيًا، حيث تراجع...
خسر البلاتين أكثر من 6% اليوم، إذ تُثقل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كاهل الأصول عالية المخاطر، مما يدعم السلع "الآمنة" كالذهب أكثر من...
انخفضت مؤشرات الأسهم يوم الجمعة بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وفي أسوأ الأحوال، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وعرقلة مكافحة التضخم، مما...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر يونيو: الظروف الحالية في ميشيغان:...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات الجملة لشهر أبريل: الفعلية -2.3% على أساس شهري؛ المتوقعة -0.9% على أساس شهري؛ السابقة...
انخفض مؤشر داكس للجلسة الخامسة على التوالي، متأثرًا بضغوط التوترات الجيوسياسية. أسهم الطاقة تتحدى موجة البيع الواسعة. نوفو نورديسك تتفوق على SAP...
أثار هجوم القوات الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية وأهداف استراتيجية أخرى حالة من "العزوف عن المخاطرة" في الأسواق العالمية اليوم....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم