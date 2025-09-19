ارتفاع ل EURUSD بعد بيانات الوظائف غير الزراعية الأسوء من التوقعات
صدرت تقارير سوق العمل لشهر ديسمبر من الولايات المتحدة وكندا. أظهر التقرير الأمريكي مكاسب للوظائف أضعف من المتوقع . ومع ذلك ، كان الارتفاع في نمو...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تفقد مؤشرات القارة القديمة قوتها بعد الارتفاع في الجلسات الأخيرة ميرسك سلبية بشأن توقعات الأرباح؛ الشركة تلغي 10.000 وظيفة تعلن شركة BMW عن نتائج...
تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر هو الإصدار الرئيسي لهذا اليوم! سيتم إصدار التقرير في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم ومن المتوقع...
USDCAD هو زوج عملات من المرجح أن يواجه تقلبات مرتفعة اليوم في وقت مبكر من بعد الظهر. وذلك لأن تقارير الوظائف لشهر أكتوبر من الولايات المتحدة وكندا ستصدر...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع تقارير الوظائف لشهر أكتوبر من الولايات المتحدة وكندا خطابات من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك...
واصلت المؤشرات الأمريكية خطها الصعودي ليوم آخر وأنهت تداول يوم أمس بمكاسب كبيرة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.89%، وارتفع مؤشر داو جونز...
أصدرت شركة Apple (AAPL.US) للتو نتائجها للربع الرابع من سنتها المالية. وفيما يلي التفاصيل الرئيسية للتقرير. النتائج المختارة: ربحية السهم 1.46،...
كانت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا آخذة في الارتفاع اليوم، حيث ارتفعت مؤشرات DAX وFTSE وCAC40 بما يقرب من 1.5%، في حين دعمت نتائج Hugo Boss المعنويات...
ستعلن شركة Apple (AAPL.US) عن نتائج السنة المالية للربع الرابع بعد الجلسة الأمريكية. ولا تتوقع وول ستريت ضغطا على الهوامش وصافي الأرباح، لكنها تشعر بالقلق...
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة تضغط من أجل موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب التعليق، من المتوقع أن يصر وزير الخارجية...
تستمر وول ستريت في الارتفاع، ويتصدر مؤشر US100 المكاسب بمكاسب بنسبة 1% مطالبات البطالة الأمريكية أعلى بقليل من التوقعات - القراءة تدعم الثيران تم...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان من...
أظهرت بيانات الطلبيات من المصانع الأمريكية زيادة بنسبة 2.8% مقابل تقديرات 2.3% و1.2% سابقًا في الوقت نفسه، تم تعديل القراءة الأساسية للمعمرة الأساسية...
ندوة الكترونية بعنوان "عودة التفاؤل بعد اجتماع الفيدرالي" النقاط الرئيسية: الانظار تتوجه للبنك المركزي البريطاني اخبار...
مكاسب قوية في أسواق الأسهم الأوروبية. Hugo Boss تربح 7% بعد نتائج وتوقعات أفضل. مكاسب لوفتهانزا على خلفية ارتفاع الحجوزات. الوضع...
بيانات مطالبات البطالة مطالبات البطالة الأولية: 217 ألفًا مقابل 210 ألفًا متوقعًا (210 ألفًا سابقًا) المطالبات المستمرة: 1818 ألفًا مقابل 1800...
أعلنت شركة كاتربيلر عن أرباح الربع الثالث من عام 2023 يوم الثلاثاء تجاوزت المبيعات والأرباح توقعات المحللين ويثير تراكم المخزون وانخفاض الطلبات...
أعلن بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان إجماع الأسواق لصالح إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة...
ينوي بنك إنجلترا (BoE) الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي عند 5.25% بعد اجتماع اليوم. سيتم الإعلان عن القرار بشأن أسعار الفائدة في تمام الساعة...
أعلن بنك Norges عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يبقي البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة...
