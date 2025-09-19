مخطط اليوم - BTC (11.02.2023)
بعد التفاؤل الذي ساد يوم أمس بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك العملات الرقمية، بقوة. اخترقت Bitcoin حاجز...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
بعد التفاؤل الذي ساد يوم أمس بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك العملات الرقمية، بقوة. اخترقت Bitcoin حاجز...
قرار بشأن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة. نشر بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) النهائية من الصناعة. طلبيات السلع المعمرة في الولايات...
شهدت الأسهم والعملات الآسيوية، بقيادة شركات التكنولوجيا، ارتفاعًا مريحًا. وامتد هذا الارتفاع من سيدني إلى هونج كونج، مع المكاسب التي حققتها عملات الأسواق...
وكانت المعنويات في السوق الأوروبية إيجابية في الغالب اليوم. أنهى مؤشر داكس الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.7% تقريبًا، وارتفع مؤشر كاك40 بأكثر من 0.6% وارتفع...
ارتفع مؤشر US100 بنسبة 1.8% وارتفع مؤشر US500 بنسبة 1.25% بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الذي أعقب الاجتماع. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار...
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، باول (6:30 مساءً، بتوقيت جرينتش) لم يتم الشعور بالآثار الكاملة للتشديد بعد، وأصبحت سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي...
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، يتحدث مرة أخرى كجزء من لجنة "وجهات نظر حول السياسة النقدية" النقاط الرئيسية: اقر...
رد فعل السوق على قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يكاد يكون معدومًا، وهذا ليس مفاجئًا - لم يكن التحرك على أسعار الفائدة متوقعًا، علاوة على ذلك، لم...
كما كان متوقعا، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25-5.5٪ في أول رد فعل، يخسر الدولار الأمريكي قليلاً بينما ترتفع الأسهم تعرف...
أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عن قرارها الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. لم تكن هناك مفاجأة - فقد...
تعد أسهم الشركة المصنعة لمولدات الطاقة الصناعية والمحمولة والمنزلية Generac Holdings (GNRC.US) اليوم من أقوى الرابحين بين مؤشر S&P 500 بأكمله. وبعد...
يتم تداول العقود الآجلة للزنك (ZINC) بنسبة 4٪ اليوم استجابة لضعف الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات وتقارير من شركة السلع الهولندية...
سيتم اتخاذ قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم في الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا/6 مساءً بتوقيت جرينتش. وبينما يتوقع المستثمرون عمومًا أن يبقي...
تقرير مخزونات النفط (EIA) من الولايات المتحدة: مخزونات النفط: 0,733 مليون برميل مقابل 1,802 مليون متوقع مقابل 1,371 مليون برميل في السابق مخزون البنزين:...
الولايات المتحدة الأمريكية، بيانات ISM PMI النهائية للصناعة. الفعلي: 46,7. التوقعات: 49. سابقا: 49 مؤشر فرعي للعمالة الفعلي: 46.8. التوقعات: 50 سابقا:...
يتم تداول المؤشرات في وول ستريت على ارتفاع طفيف قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. مكاسب US500 بنسبة 0.3% وشكل مزاد وزارة الخزانة الأمريكية ضغطًا على...
مزادات سندات لأجل عامين تزيد بمقدار 3 مليارات دولار شهرياً المزادات لمدة 3 سنوات تزيد بمقدار 2 مليار دولار أمريكي شهريًا المزادات لمدة...
الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش: الولايات المتحدة الأمريكية، تقرير ADP. الفعلي: 113 ألفًا. التوقعات: 150 ألف. السابق: 89 ألفًا. من الجدير بالذكر أنه على...
البيانات الأمريكية محط اهتمام المستثمرين. نتائج تويوتا موتورز تدعم ممثلي قطاع السيارات الألماني. الوضع العام للسوق: تظهر جلسة الأربعاء في...
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في المملكة المتحدة/CIPS لشهر أكتوبر F: 44.8 (التقديرات 45.2؛ السابق 45.2) انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم