مخطط اليوم : TNOTE (01.11.2023)
أمامنا يوم مثير للاهتمام للغاية فيما يتعلق بنشر البيانات المهمة والقرارات النقدية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا وجاءت كالتالي: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: المتوقع: 45.2, السابق: 44.3, الفعلي: 44.8 انخفض GBPUSD...
أعلنت الشركة الدنماركية Orsted (ORSTED.DK) أنها تحملت رسوم انخفاض القيمة بقيمة 28.4 مليار كرونة دانمركية (4.03 مليار دولار) للأشهر التسعة الأولى من عام...
تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح أعلى للجلسة النقدية اليوم. بيانات سوق العمل الأمريكية وقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محل...
خلال الجلسة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، علق العديد من المسؤولين اليابانيين على التحركات الأخيرة في الأزواج المرتبطة بالين الياباني،...
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول اليوم على انخفاض ولكنها تمكنت من التعافي من الانخفاضات في وقت لاحق. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5% وناسداك يرتفع بنسبة...
يتم تداول Sarepta Therapeutics (SRPT.US) تحت ضغط هائل اليوم. انخفض السهم بنسبة 40٪ تقريبًا خلال اليوم، بعد النتائج المخيبة للآمال لتجربة الدواء. أشارت...
الدولار الأمريكي هو أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً في وقت النشر. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.6٪ خلال اليوم. تأتي المكاسب في سوق الدولار...
وتعد شركة VF Corp (VFC.US)، وهي شركة أمريكية للملابس والأحذية، واحدة من أسوأ الأسهم الأمريكية أداءً اليوم. يتم تداول الشركة بانخفاض يزيد عن 10% في وقت...
يتم تداول أسهم Arista Networks (ANET.US) اليوم عند أعلى مستوياتها المكونة من رقمين استجابةً للنتائج المالية للشركة وتوجيهاتها للربع الثالث، والتي فاقت...
تستعد شركة Advanced Micro Devices (AMD.US) للإعلان عن نتائج الربع الثالث بعد إغلاق جلسة اليوم 31 أكتوبر. وفي يوم إعلان الأرباح، تخسر الشركة قليلاً، على...
افتتحت وول ستريت بشكل مختلط ولكنها انخفضت في وقت لاحق US30 يختبر مساحة 33000 نقطة أرباح شركات كاتربيلر وفايزر وبينتريست بدأت مؤشرات وول ستريت...
أصدر مجلس المؤتمر مؤشر ثقة المستهلك لشهر أكتوبر في الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت جرينتش اليوم. وكان من المتوقع أن يتدهور المؤشر الرئيسي من 103.0 في سبتمبر...
ارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا خلال جلسة الثلاثاء تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي وقراءات مؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو إلى النهاية النهائية...
النفط تراجعت أسعار النفط مع بداية الأسبوع الجديد. كثفت إسرائيل عملياتها البرية في قطاع غزة، ولكن بما أن الصراع لم يتصاعد إلى ما وراء الحدود، فيمكن...
صدر اليوم في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش تقرير الناتج المحلي الإجمالي الشهري الكندي لشهر أغسطس. كان من المتوقع أن يظهر التقرير توسعًا بنسبة 0.1% على...
مؤشر أسعار المستهلك الموحد في منطقة اليورو (Y / Y) أكتوبر P: 2.9% (المتوقعة 3.1%؛ السابق 4.3%) - مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Y/Y) أكتوبر P: 4.2% (المتوقع...
خلال جلسة التداول اليوم في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، انجذب اهتمام المستثمرين في المقام الأول إلى قرار السياسة النقدية لبنك اليابان. كان الاجتماع نفسه...
تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح مختلط للجلسة النقدية اليوم. تسليط الضوء على البيانات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والناتج المحلي الإجمالي...
مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر -0.8% مقابل +0.5% شهريًا المتوقع. في وقت سابق -1.2% م/م. القراءة السنوية بلغت -4.3% مقابل المتوقع -4% والقراءة...
