مؤتمر بنك اليابان أويدا – التعليقات الرئيسية
لقد بدأت للتو المكالمة الجماعية مع الرئيس أويدا بشأن قرار بنك اليابان اليوم. وفيما يلي أهم تصريحات رئيس بنك اليابان: يتعافى الاقتصاد الياباني...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
كان متوقعًا على نطاق واسع، أن يحافظ بنك اليابان على هدفه البالغ -0.1% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وعوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات حول...
وول ستريت تحقق مكاسب في الأسبوع الجديد. وارتفع المؤشران الرئيسيان، ناسداك 100 وSP500، بأكثر من 1%. وتأتي المعنويات الأفضل قبل...
تواجه شركة Tesla (TSLA.US) ضغوطًا هبوطية، متأثرة بانخفاض أوسع في أسهم السيارات بسبب توقعات ON Semiconductor المخيبة للآمال. أعلنت شركة ON Semi، المورد...
تبدأ عملة البيتكوين أسبوعًا سيكون فيه الاهتمام الرئيسي للأسواق هو قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ولا تزال تحوم في نطاق سعري يتراوح بين 34500...
تشهد جلسة اليوم زيادة طفيفة في تقلبات الين الياباني، وذلك بسبب قرار السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر اتخاذه غدًا. مع بداية الجلسة في وول ستريت، انخفض...
تبدأ وول ستريت الأسبوع الجديد بشكل إيجابي. الدولار أضعف بشكل ملحوظ، مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.45. ارتفعت أسهم أمازون...
من المقرر أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ المقبلة فالتوقيت مبدئي ولكن يتم الإعلان عادة حوالي الساعة...
ندوة الكتروبية مخصصة بمناقشة تحركات الاسواق هاذا الاسبوع بعنوان "في أسبوع الفيدرالي: هل يستمر الذهب في الصعود؟؟" الساعة السادسة ...
بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني لشهر أكتوبر على أساس سنوي: 3.8% على أساس سنوي مقابل 4.0% على أساس سنوي متوقع، و4.5% على أساس سنوي سابقًا شهريًا:...
• تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع • يعود مؤشر DE30 إلى ما فوق 14800 نقطة • قفز...
موسم أرباح وول ستريت للربع الثالث من عام 2023 على قدم وساق إذ سيطرت على الأسبوع الماضي أرباح أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية. لا يزال هناك بعض من تلك...
يتداول النفط على انخفاض في بداية الأسبوع الجديد. بدأت أسعار النفط الخام تعاملات هذا الأسبوع بفجوة سعرية صعودية صغيرة ولكن تم محو تلك المكاسب بسرعة والآن...
يتم تداول اليورو على ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي اليوم في حين انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي بعد فشل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الإسباني لشهر...
صدر اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثالث من عام 2023 في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انكماشًا...
سيكون هذا الأسبوع مهمًا بشكل خاص لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، حيث سيكون لدينا العديد من إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالولايات المتحدة وقرار...
صدر اليوم تقرير التضخم الإسباني لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير قفزة ملحوظة على أساس...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع. بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك من إسبانيا وألمانيا. قرارات أسعار الفائدة من اللجنة الفيدرالية للسوق...
لم يقع أي تدخل خارجي ولم ينتشر الصراع في الشرق الاوسط إلى أجزاء أخرى من المنطقة، فيمكن رصد بعض الارتياح في الأسواق مع بداية أسبوع جديد. افتتحت...
وول ستريت تمحي بعض المكاسب التي حققتها مع بداية جلسة اليوم. عند الافتتاح، كان كلا من US500 وUS100 يربحان. في الوقت الحالي، ظل مؤشر US100 فقط في اتجاه...
