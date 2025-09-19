هل تستعد إسرائيل لغزو بري لمنطقة غزة؟ 🧨
بعد الساعة 19:20 بقليل، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه يُطلب من سكان مدينة غزة التحرك جنوبًا. ومن المقرر أن توسع القوات البرية الإسرائيلية عملياتها...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
بعد الساعة 19:20 بقليل، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه يُطلب من سكان مدينة غزة التحرك جنوبًا. ومن المقرر أن توسع القوات البرية الإسرائيلية عملياتها...
سيكون الأسبوع المقبل مكثفًا حيث إن التقويم الاقتصادي مليء بالأحداث والإصدارات الكلية من الدرجة الأولى. سيتم عرض قرارات أسعار الفائدة على المستثمرين من...
على مدى الأسبوعين الماضيين، انخفض مؤشر ناسداك 100 أكثر من 8٪، وأدت معنويات السوق السلبية إلى كسر خط الدعم الرئيسي. وتسارعت الانخفاضات في منتصف الأسبوع...
تشير المؤشرات إلى افتتاح مرتفع للجلسة النقدية في وول ستريت جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية كما هو متوقع بدأ المستثمرون في التكهن بشأن...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية لشهر سبتمبر من الولايات المتحدة، بما في ذلك بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش....
ترتفع الأسهم في القارة القديمة في نهاية الأسبوع سيتم إصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش رد فعل المستثمرين...
أصدرت أمازون (AMZN.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2023 أمس بعد إغلاق السوق، مما أدى إلى قفزة تزيد عن 5٪ في سعر سهم الشركة في التداول بعد ساعات العمل,...
كانت سوق النفط هادئة إلى حد ما هذا الأسبوع إذ انخفضت أسعار النفط الخام في بداية الأسبوع مع عدم تصعيد الصراع في الشرق ومع ذلك، وأثناء اقتراب عطلة نهاية...
كان تقرير الناتج المحلي الإجمالي الإسباني للربع الثالث من عام 2023 بمثابة إصدار أوروبي رئيسي من المقرر صدوره اليوم ,من المتوقع أن يُظهر التقرير وتيرة توسع...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع. بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر سبتمبر في دائرة الضوء. تقارير أرباح شيفرون وإكسون موبيل. يتم...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات الأمس على انخفاض - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.18%، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.76% بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة...
عمقت مؤشرات وول ستريت الحركة الهبوطية المستمرة اليوم بعد اختراق مستويات الدعم الرئيسية على المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم أمس. وانخفض...
أمازون (AMZN.US) هي شركة تكنولوجيا أمريكية ضخمة أخرى ستعرض بياناتها المالية للربع الثالث هذا الأسبوع. من المقرر أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثالث من...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من...
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول اليوم على انخفاض. ينخفض US100 تحت منطقة الدعم الرئيسية. الأرباح من Merck وUPS وMastercard. أطلقت مؤشرات وول...
ندوة الكتروبية مخصصة بمناقشة تحركات الذهب بعنوان "هل يمكن للذهب الوصول الى ٢١٠٠$؟" الساعة السادسة بتوقيت دبي النقاط...
أبقى البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، وذلك تمشيا مع توقعات السوق. ويُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي إلى حد كبير على...
تم إصدار تقرير الاقتصاد الكلي الأمريكي الرئيسي لهذا الأسبوع – تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 – في الساعة 1:30 ظهرًا...
قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) الحفاظ على أسعار الفائدة الثلاثة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي دون تغيير. سعر الإيداع: 4.0 ٪ (إجماع:...
تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة معدل تسهيلات الودائع: السابق: 4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% معدل الفائدة: السابق:4.50%،...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم