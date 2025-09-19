سهم الأسبوع - McDonald's (26.10.2023)
يتم تداول أسهم ماكدونالد بانخفاض حوالي 3٪ منذ بداية العام حتى الآن ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثالث يوم الاثنين شهد نمو الإيرادات...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
في الساعة 01:00 ظهرًا، اتخذ البنك المركزي التركي قرارًا بشأن أسعار الفائدة في تركيا. وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة إلى 35%، تماشيا مع الإجماع. تركيا، قرار...
تؤثر عمليات البيع المكثفة في وول ستريت على أسواق القارة العجوز. نتائج مرسيدس بنز محط اهتمام المستثمرين. قرار البنك المركزي الأوروبي في الساعة 1:15...
قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس وأعلن أن أسعار الفائدة عند مستوى مقيد بما فيه الكفاية. قد ظل اليورو تحت...
تعمل العقود المستندة إلى مؤشر التكنولوجيا Nasdaq-100 (US100) على تمديد الانخفاضات الديناميكية المبكرة للجلسة الأوروبية اليوم، والتي تصل الآن بنطاقها إلى...
يبدو أن الحكومة اليابانية ليست مرتاحة جدًا للمستوى 150 للدولار الأميركي مقابل الين الياباني، حيث كان هناك مرة أخرى تراجع قوي وسريع جدًا للدولار الأميركي...
تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى انخفاض افتتاح الجلسة النقدية اليوم: قرارات البنك المركزي الأوروبي والتركي وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي...
يتم تداول مؤشرات أسواق آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض، مما يعكس المشاعر السلبية التي شهدتها وول ستريت أمس. وانخفضت أسهم Meta Platforms (META.US) بنسبة...
ارتفعت أسهم Meta Platforms (META.US) بنسبة 3.8٪ في تعاملات ما بعد الساعة بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج ربع سنوية قوية. شهدت Meta Platforms زيادة ملحوظة...
تراجعت مؤشرات وول ستريت اليوم، مع أداء ضعيف لأسهم التكنولوجيا بعد أرباح مخيبة للآمال من شركة Alphabet. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪، وانخفض...
ظلت عملة البيتكوين في ارتفاع منذ منتصف سبتمبر 2023 مع تسارع الحركة الصعودية بشكل واضح خلال الأسبوعين الماضيين. تعززت المشاعر تجاه العملات المشفرة من خلال...
يتم تداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض اليوم حيث كان أداء أسهم التكنولوجيا ضعيفًا. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7%، وانخفض مؤشر Russell 2000 للشركات...
يتم تداول Microsoft (MSFT.US) بارتفاع حوالي 3٪ في مرحلة ما قبل السوق اليوم. تأتي هذه المكاسب بعد صدور تقرير أرباح الربع الأول من عام 2024 (تقويم الربع...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن التغير في مخزونات الطاقة الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وتشير...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات المنازل الجديدة في سبتمبر: المتوقع: K680، السابق: K676، الفعلي: 759K انخفض...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. ولم يقدم بنك كندا أي مفاجأة وبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض يتراجع US500 عن المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة ارتفاع Vertiv Holdings بعد أرباح الربع الثالث من عام 2023 أطلقت...
قبل أقل من شهر، كان السؤال حول ما إذا كان الذهب سيصل إلى 2000 دولار للأونصة منطقياً بشكل واضح. في ذلك الوقت، كان الذهب يختبر منطقة 1800 دولار وكان عند...
ارتفعت أسهم Boeing (BA.US) بنسبة 3.3٪ تقريبًا قبل افتتاح جلسة التداول على الرغم من صدور نتائج فصلية أسوأ من المتوقع. ومع ذلك، أعادت الشركة المصنعة للطائرات...
شهدت شركة Alphabet Inc. (GOOGL.US) انخفاضًا في سعر سهمها، حيث انخفضت بنسبة 6.0٪ في تداول ما قبل السوق، بعد تقرير أرباح الربع الثالث الذي كشف عن تباطؤ في...
