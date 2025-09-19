أرباح Meta للربع الثالث من 2023 - كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على أرباح Meta؟
النقاط الرئيسية: يتوقع المحللون أن تعلن Meta عن إيرادات قدرها 33.52 مليار دولار (+21٪ على أساس سنوي) وربحية سهم قدرها 3.60 دولارًا أمريكيًا للربع...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف DE30 ينسحب من منطقة 15000 نقطة دويتشه بنك يقفز 6% بعد أرباح الربع الثالث لم تشهد مؤشرات أسواق...
يتحول اهتمام المستثمرين في أوروبا اليوم مرة أخرى إلى شركات الأزياء (للتذكير، تفاخر هيرميس (RMS.FR) بنتائجها الأفضل من المتوقع أمس. Kering (KER.FR)، وهي...
أصدر معهد Ifo الألماني مجموعة جديدة من مؤشراته اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وجاء مؤشر مناخ الأعمال الرئيسي أفضل من المتوقع مثل المؤشرات الفرعية...
أثر إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (CPI) للربع الثالث اليوم بشكل كبير على التوقعات بشأن الخطوة التالية للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في نوفمبر....
خطابات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد. النتائج ربع السنوية من IBM وMeta Platforms بعد...
ارتفعت الأسهم الصينية بعد أن اتخذت بكين إجراءات أقوى لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما عزز الآمال في أن تراجع السوق قد ينحسر. ارتفعت الأسهم اليابانية...
تجاوزت أرباح Microsoft للربع الأول من عام 2024 توقعات المحللين ربحية السهم: 2.99 دولارًا أمريكيًا مقابل 2.24 دولارًا أمريكيًا. الأرباح:...
في السوق الواسعة اليوم، نحن نشعر بالهدوء تدريجيا. يتم تداول كل من US500 وUS100 على ارتفاع طفيف. وكانت المكاسب محدودة إلى حد ما في وقت لاحق من اليوم. يزداد...
أداء Verizon للربع الثالث من عام 2023 كشفت شركة Verizon Communications Inc عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، حيث سلطت الضوء على أداء الشركة...
فقدت Bitcoin بالفعل أكثر من 3.0٪ من أعلى مستوياتها اليوم بعد اختفاء مؤشر صندوق الاستثمار المتداول الجديد من Blackrock من القائمة الموجودة على موقع DTCC....
من المقرر أن تقوم شركة Alphabet Inc. (GOOGL.US)، الشركة الأم لجوجل ويوتيوب، بإصدار تقرير أرباحها بعد إغلاق التداول اليوم. ومن المتوقع أن يسلط التقرير الضوء...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع طفيف يزداد الدولار قوة، وترتفع العائدات قليلاً النتائج الربع سنوية لشركة كوكا كولا (KO.US)، وجنرال إلكتريك (GE.US)،...
تم نشر مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) السريعة من الولايات المتحدة لشهر أكتوبر في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: المتوقع: 49.5, السابق: 49.8, الفعلي: 50.0 مؤشر...
عادت المشاعر الإيجابية إلى سوق العملات المشفرة في الأسابيع الأخيرة. اخترقت عملة البيتكوين مستوى مقاومة مهم للغاية عند 31000 دولار، واقترب السعر من مستوى...
الأسواق في أوروبا تستفيد من موجة تحسن معنويات السوق على نطاق واسع تركز اهتمام المستثمرين على نتائج هيرميس وبوما الوضع العام للسوق: جلبت جلسة...
النفط: من المقرر أن تواصل شركة شيفرون استثماراتها في فنزويلا، ولكن خلال الأشهر القليلة المقبلة، يجب ألا يتجاوز الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة...
من المقرر أن تعلن شركة مايكروسوفت (MSFT.US)، إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2024 (تقويم الربع الثالث من...
يتم تداول سهم Spotify (SPOT.US)، شركة البث الصوتي السويدية المدرجة في الولايات المتحدة، على ارتفاع قبل إطلاق جلسة وول ستريت اليوم. انخفض السهم...
