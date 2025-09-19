مخطط اليوم: الجنيه الاسترليني مقابل الدولار (24/10/2023)
تركز جلسة التداول اليوم بشكل أساسي على قراءات بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الاقتصادات الكبرى في العالم, وفي المملكة المتحدة، تعرفنا أيضًا على مثل...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش: فرنسا، مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع لشهر أكتوبر. تصنيع. الفعلي: 42,6. التوقعات: 44.8. سابقا:...
تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح أعلى للجلسة النقدية اليوم. بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الاقتصادات الكبرى محط اهتمام المستثمرين. تقلّص...
المملكة المتحدة: - مطالبات البطالة تتغير في سبتمبر. الفعلي: 20,4 ألف. التوقعات: 2,3 ألف. السابق: 0.9 ألف. - معدل البطالة في أغسطس. الفعلي: 4,2%....
يتحول انتباه المستثمرين إلى عملة البيتكوين، والتي تجاوزت في المساء الحد الأقصى البالغ 35000 دولار! وترتفع العملة المشفرة على أساس يومي بنسبة 8.8%،...
أدت الساعات الأخيرة من جلسة الأمس في وول ستريت إلى شعور المستثمرين بالسوء بعض الشيء ,إذ خفضت معظم المؤشرات القياسية المكاسب المبكرة، والتي تحولت...
كانت جلسة التداول الأولى للأسبوع الجديد في الأسواق الأوروبية إيجابية. وعلى الرغم من انخفاض معظم المؤشرات المحلية في بداية التداول، إلا أن نهاية الجلسة...
تواصل البيتكوين الاتجاه التصاعدي الذي بدأ منذ أقل من أسبوعين بقليل. خلال هذه الفترة، ارتفعت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 16٪. بدأ الارتفاع نتيجة للتكهنات المتزايدة...
خسر خام برنت أكثر من 2.5% خلال جلسة تداول يوم الاثنين. وعلى الرغم من أن عمليات البيع قد تم الحديث عنها منذ بداية اليوم، إلا أن حجمها تسارع بعد اتصالات...
وول ستريت تتراجع قليلا عوائد السندات ترتفع مرة أخرى شيفرون تعلن استحواذها على شركة بقيمة 53 مليار دولار لا يحمل اليوم الأول من الأسبوع الجديد...
كان أداء جلسة التداول يوم الاثنين في السوق الواسعة مختلطًا إلى حد ما. تنخفض مؤشرات سوق الأوراق المالية والسلع في الغالب، وهو ما يمكن تبريره بتأثير الحركات...
الذهب يتراجع مع تأجيل الاجتياح البري. النفط يتأرجح بانتظار بيانات المخزونات لهذا الأسبوع ندوة الكترونية الساعة السادسة بتوقيت دبي
انخفاض DE30 في بداية الأسبوع استأنفت فارتا عمليات التسليم إلى عميل "مهم". فولكس فاجن تخفض توقعات الهامش الوضع العام للسوق: أدت...
يتم تداول شركة Hess Corp (HES.US) بارتفاع بنسبة 3٪ في سوق ما قبل البيع اليوم بعد أن أعلنت شركة Chevron (CVX.US) أنها ستشتري الشركة. قالت شركة شيفرون إنها...
أدى عدم وجود تصعيد في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى بداية هادئة إلى حد ما لأسبوع جديد. تم تداول العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية والأمريكية...
يتسارع موسم أرباح وول ستريت للربع الثالث من عام 2023 ونحن ندخل أحد أكثر الأسابيع إثارة للاهتمام من حيث التقارير المجدولة. سيتم عرض تقارير أرباح للمستثمرين...
تتميز بداية هذه الجلسة بتحسن معنويات السوق، مع تعافي الأسهم، بينما يتراجع الدولار الأمريكي قليلاً. وفي حالة زوج اليورو/الدولار الأمريكي، فإننا...
تتسم الأسواق المالية العالمية بالهدوء إلى حد ما في بداية أسبوع جديد حيث لم يحدث أي تصعيد في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، هناك فئة أصول...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع مؤشرات مديري المشتريات السريعة وقرارات الأسعار وتقارير الناتج المحلي الإجمالي في الأسبوع المقبل تقارير الأرباح...
ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية بشكل طفيف بعد بداية تعاملات الأسبوع الجديد وسط مخاوف من تطور الصراع في الشرق الاوسط. وتم السماح...
