ملخص يومي: التوترات في الشرق الأوسط تبقي الأصول ذات المخاطر منخفضة
يمكن رصد مزاج العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية يوم الجمعة حيث يبدو أن المستثمرين يقللون من الرهانات على الأصول ذات المخاطر العالية وسط مخاوف من...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يمكن رصد الانتقال إلى الملاذ الامن في الأسواق المالية العالمية قبل عطلة نهاية الأسبوع. لا يزال خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقياً ويبدو أن المستثمرين...
يبدو الأسبوع المقبل مثيرًا للاهتمام في الأسواق، حيث سيكون أسبوعًا مليئًا بالأحداث الكلية رفيعة المستوى. سيتم عرض قرارات الأسعار على التجار من البنك المركزي...
بدأ سهم أمريكان إكسبريس (AXP.US) تداولات اليوم بفجوة سعرية هبوطية ووصل إلى أدنى مستوياته في 10 أشهر. يأتي ذلك بعد صدور تقرير أرباح الربع الثالث من عام...
أشار باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إلى أن الاقتصاد في الولايات المتحدة يضعف بشكل أسرع مما كان يعتقد وأن التضخم ينخفض أيضًا بشكل...
يتم تداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض طفيف يقوم US100 بإجراء اختبار آخر لمستوى تصحيح 23.6% تراجعت شركة SolarEdge Technologies بنسبة 30٪ بعد تحذير...
ينخفض DE30 في نهاية الأسبوع إن المخاوف من المزيد من تصعيد الصراع تدمر معنويات "المخاطرة". الوضع العام للسوق: شهدت جلسة التداول...
تم نشر بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر أغسطس اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا بنسبة 0.3% على أساس...
ألقى بنك الاحتياطي الفيدرالي بوستيتش خطابًا اليوم ألقى فيه ملاحظة متفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي، ملمحًا إلى أنه لا يزال يتمتع بالكثير من الزخم. وقال بوستيك...
تعد شركة Duerr (DU.DE) الألمانية منتجًا رئيسيًا لقطع الغيار لعدد من الشركات في قطاعات السيارات والأدوية والنجارة. وخفضت الشركة هدف أرباحها لعام 2024 مشيرة...
تعود هذه الزيادات إلى التقارير الكاذبة الأخيرة حول قبول طلب Blackrock لصندوق Bitcoin المتداول في البورصة والتنصيف القادم. على الرغم من أنه تبين أن هذه...
اهتمام السوق على تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، تكتسب العملة المشفرة الرئيسية، بيتكوين، زخمًا وتقترب من عتبة رئيسية. ظهرت...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أقل في أوروبا بيانات مبيعات التجزئة من المملكة المتحدة وكندا وبولندا تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أقل...
تخسر مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ في الغالب لليوم الآخر على التوالي بعد أن أدت الجلسة في وول ستريت مرة أخرى إلى تفاقم معنويات السوق. قادة...
تمت ملاحظة مزاج مختلط في جلسة التداول الأوروبية مع ميزة طفيفة للمضاربين على الانخفاض في السوق. وفي النهاية، خسر مؤشر داكس الألماني 0.33%، وانخفض...
تتداول الأسواق في وول ستريت عند مستويات متباينة، وينصب اهتمام المستثمرين خلال جلسة اليوم بشكل أساسي على النتائج الفصلية لشركة تسلا (TSLA.US)، والتي لم...
أهم تصريحات جيروم باول بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي والتوقعات السياسية: إن لجنة وضع السياسات تتصرف بحذر التوترات الجيوسياسية "عالية للغاية"...
حصلت صفقة شركة فايزر (PFE.US) البالغة قيمتها 43 مليار دولار مع شركة Seagen (SGEN.US) على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي. وكما تم التوصل إليه من...
تخزين الغاز الطبيعي الأمريكي الفعلي: 97B مقابل 84B السابق؛ متوقع: 81 المصدر: xStation 5 المخزونات أعلى بمقدار 300 مليار قدم مكعب عن العام...
وول ستريت في مزاج مختلط في بداية جلسة الخميس يؤدي التركيز على Tesla وNetlfix مطالبات البطالة: 198 ألفًا، التوقعات 210 ألفًا سابقًا: 209 ألفًا المطالبات...
