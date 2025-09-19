تسلا تنخفض 8٪ تقريبًا. الإيرادات الأولى وربحية السهم في أدنى مستوى منذ عام 2019 📉
يتم تداول أسهم Tesla (TSLA.US) على انخفاض بأكثر من 6٪ بعد النتائج المخيبة للآمال بشكل سلبي. وبعد المكاسب الأولية بعد إغلاق السوق، ينظر المستثمرون في النهاية...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
النفط بين المخزونات وخفض العقوبات على فنزويلا عوائد السندات الامريكية تقترب من مستويات تاريخية ندوة الكترونية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت...
تم إصدار التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأمريكية اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. أشارت التوقعات إلى ارتفاع طفيف في مطالبات البطالة الأولية...
ارتفع DE30 بشكل طفيف خلال جلسة الخميس نستله تصدر نتائج أرباح أسوأ دويتشه بنك متفائل بشأن شركة GEA Group الوضع العام للسوق أدت جلسة الخميس...
كسبت شركة لوكهيد مارتن بعد شن الحرب بين إسرائيل وحماس أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثالث يوم الثلاثاء تجاوزت المبيعات التوقعات بينما تأخرت الأرباح...
تتعرض أسهم شركة تصنيع الهواتف الذكية والتكنولوجيا نوكيا (NOKIA.FI) لضغوط اليوم حيث كانت الشركة مخيبة للآمال بسبب نتائجها. وانخفض صافي الدخل بنسبة 69% على...
أعلنت Netflix عن أرباح الربع الثالث من عام 2023 أمس بعد إغلاق السوق. ارتفع السهم بنسبة 12٪ بعد ساعات التداول أكبر مكاسب للمشتركين منذ الربع الثاني...
تنقسم الآراء الآن بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن رفع أسعار الفائدة المقبل. ومن تعليقات بعض المصرفيين، نعلم أن المستوى الحالي مرتفع بالقدر...
تشير العقود إلى افتتاح أقل في أوروبا بيانات عن الأجور والإنتاج الصناعي في بولندا إعانات البطالة وخطب المصرفيين الفيدراليين تشير عقود...
حزمة بيانات الإقتصاد الكلي في أستراليا: معدل البطالة الأسترالي: 3.6% (المتوقع: 3.7%، السابق: 3.7%) تغيير التوظيف بدوام كامل في أستراليا:...
جاءت أرباح شركة Tesla للربع الثالث من عام 23 أقل من التوقعات، مع ربحية السهم المعدلة البالغة 0.66 دولار أمريكي والإيرادات البالغة 23.4 مليار دولار أمريكي،...
النقاط الرئيسية: ربحية السهم تفوق التوقعات بنسبة 7%. تجاوزت الإيرادات التوقعات بنسبة 0.1%. أضافت Netflix 8.76 مليون مشترك جديد في الربع الثالث،...
تباطأت الانخفاضات في وول ستريت إلى حد ما في نهاية جلسة منتصف الأسبوع، ولكن يتم تداول كل من US500 وUS100 بانخفاض يزيد عن 0.70%. اليوم...
ناقش المحافظ والر توقعات الاقتصاد الأمريكي وتأثيراتها على السياسة النقدية. وسلط الضوء على البيانات الاقتصادية الإيجابية في الأشهر الأخيرة، مع نشاط اقتصادي...
تفتتح وول ستريت على انخفاض الملاذ الامن يقود المكاسب تراجع مورجان ستانلي بعد النتائج بدأت جلسة اليوم بانخفاض لكل من مؤشري US100 وUS500 اللذين...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الولايات المتحدة من النفط والمشتقات النفطية في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش....
صدرت بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مخزون النفط الخام: المتوقع:-1.6, السابق: 10.18, الفعلي: -4.491 ارتفع النفط...
يسجل الذهب والفضة مكاسب قوية اليوم. وتأتي هذه القفزة على الرغم من ارتفاع العائدات الأمريكية قليلاً خلال اليوم، ويمكن تفسير ذلك بشكل أفضل بالهروب إلى بر...
اليوم بعد جلسة وول ستريت، سنتعرف على نتائج أكبر شركة أمريكية مصنعة للسيارات الكهربائية، تيسلا (TSLA.US). سوف يركز السوق في المقام الأول على الهوامش الإجمالية،...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي لشهر سبتمبر اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن تظهر البيانات زيادة كبيرة في بناء المساكن...
