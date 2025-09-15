وول مارت وأمازون تفكران في إصدار عملة مستقرة خاصة بهما 📄🔎
يشهد المشهد الجيوسياسي اليوم تطورات كثيرة. وكان تجدد تصعيد الصراع في الشرق الأوسط السبب الرئيسي لحالة الذعر التي سادت الأسواق في ساعات الصباح. وتشهد أصول...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ارتفعت أسعار النفط بنحو ١٢٪ عند ذروتها اليوم، ردًا على التصعيد الحاد في الصراع بين إيران وإسرائيل. ورغم تراجع معظم المكاسب منذ ذلك الحين، لا يزال النفط...
صدرت بيانات الميزان التجاري من أوروبا وجاءت كالتالي: الميزان التجاري: السابق: 36.8 مليار، المتوقع: 18.2 مليار، الفعلي: 9.9 مليار الإنتاج...
أثار الهجوم الإسرائيلي على إيران زلزالاً جيوسياسياً سيبقى محور الاهتمام الرئيسي للأسواق المالية العالمية في المستقبل المنظور. ولا شك أن الغارة الجوية الضخمة...
الساعة٧:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر مايو: مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا (مقارنة سنوية): ٢.١٪ فعلي؛ ٢.١٪ متوقع؛ ٢.٢٪ سابقًا مؤشر...
انخفضت الأسهم العالمية بشدة مع شن إسرائيل غارات جوية على مواقع نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقًا. (مؤشر US500: 1.2%، مؤشر US100: -1.4%،...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.1%, المتوقع: 2.1%, الفعلي: 2.1% مؤشر أسعار المستهلكين...
في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو/حزيران 2025، نفّذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع استراتيجية عديدة داخل إيران. وشملت هذه المواقع منشآت...
تتعافى مؤشرات الأسهم الأمريكية بحذر من خسائرها التي تكبدتها أمس، استجابةً لانخفاض تضخم أسعار المنتجين عن المتوقع، وتعليقات دونالد ترامب الإيجابية (وإن...
تشهد عوائد السندات الأمريكية اليوم انخفاضًا للجلسة الرابعة على التوالي، متخليةً عن مكاسبها التي حققتها في أوائل يونيو، ومختبرةً أدنى مستوياتها منذ أوائل...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي بيانات أضعف من الولايات المتحدة تدعم خفض الفائدة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الدولار...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض مع استمرار التشاؤم بشأن التجارة. تراجعت سندات الخزانة الأمريكية عقب بيانات تضخم أقل من المتوقع. تراجعت أسهم بوينغ...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.2%, المتوقع: 3.1%, الفعلي: 3.0% مؤشر...
ارتفعت أسهم شركة أوراكل (ORCL.US) بأكثر من 8% في تداولات ما قبل السوق في بورصة نيويورك للأوراق المالية، عقب إعلان نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025...
افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض. وكان أكبر الخاسرين مؤشرات بولندا والنمسا وألمانيا، حيث انخفضت بنسبة 0.92% و0.73% و0.70% على التوالي. وانخفض مؤشر...
سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنجازاً عالمياً جديداً في مسيرة الابتكار العقاري، مع بيع المشروع المُرمَّز الثاني بالكامل عبر منصة “بريبكو مِنت”...
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.25% ليصل إلى 1.3550، وانخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين إلى 4.32% عقب صدور...
تُقيّم شركة أدنوك إمكانية شراء بعض الأصول الرئيسية لشركة "بي بي" (bp)، في حال قررت الشركة البريطانية التي تواجه صعوبات تقسيم أنشطتها، أو تعرضت...
لا يتضمن التقويم الاقتصادي الكلي العديد من الأحداث الرئيسية اليوم. التقرير الرئيسي لهذا اليوم هو إصدار مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي للتضخم، إلى جانب طلبات...
