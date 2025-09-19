انخفاض اليورو مقابل الدولار بعد بيانات الإسكان من الولايات المتحدة الامريكية
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: انشاء المنازل في سبتمبر: المتوقع: M1380, السابق:1269M, الفعلي: 1.358M تراخيص البناء سبتمبر:...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: انشاء المنازل في سبتمبر: المتوقع: M1380, السابق:1269M, الفعلي: 1.358M تراخيص البناء سبتمبر:...
إيرادات مورغان ستانلي (MS.US) في الربع الثالث أعلى قليلاً على أساس سنوي ولم تكن ربحية السهم مرتفعة بما يكفي لإثارة رد الفعل المتفائل على التقرير المالي....
من المقرر أن تعلن شركة Netflix (NFLX.US)، شركة بث الفيديو الأمريكية، عن أرباح الربع الثالث من عام 2023 اليوم بعد اختتام جلسة وول ستريت. أطلقت الشركة مؤخرًا...
سيتي تخفض توصيتها بشأن لوفتهانزا (LHA.DE) شركات النفط معقل المكاسب في أوروبا الوضع العام للسوق: أدت جلسة الأربعاء في الأسواق الأوروبية إلى...
يتم تداول النفط الخام على ارتفاع اليوم، حيث ارتفع سعر خام برنت فوق 92 دولارًا للبرميل وسط موجة من القلق بشأن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط. نتيجة لانفجار...
مؤشر أسعار المستهلك للتضخم في منطقة اليورو على أساس سنوي: 4.3% مقابل 4.3% المتوقعة. و4,3% سابقًا (0,3% شهر/شهر مقابل 0,3% توقع. 0,5% شهر/شهر سابقًا) مؤشر...
أعلنت شركة Adidas الرياضية (ADS.DE) أمس عن النتائج الأولية للربع الثالث من عام 2023 ورفعت توقعات أرباحها للعام بأكمله. نتائج اولية: الإيرادات...
تم تداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض في الغالب بعد الافتتاح. بيانات التضخم في منطقة اليورو ومبيعات المنازل الأمريكية في دائرة الضوء الكلية. نتائج...
جاءت القراءات الكلية من الصين أعلى من المتوقع عند 4.9% على أساس سنوي مقابل 4.5% المتوقعة و6.3% سابقًا. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ النمو 1.3% مقابل 0.9%...
مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة: 6,7% مقابل 6,6% المتوقعة. و6,7% سابقاً. مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في المملكة المتحدة: 6,1% مقابل...
كانت المشاعر في الجلسة الأوروبية متباينة، حيث أغلق مؤشر DAX ثابتًا، وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.5% تقريبًا وارتفع مؤشر CAC40 بنسبة 0.1%. ارتفع مؤشر الأسهم...
ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، بأكثر من 3% اليوم حيث تجاوز البنك التوقعات وتحسن أرباحه بنسبة 10% على أساس سنوي. من ناحية...
رفع محللو بنك جيه بي مورجان توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة إلى 4.3%، مقارنة بـ 3.5% سابقًا. وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد...
US100 ينخفض 0,5% ويحاول المضاربون على الصعود إيقاف تراجع "تجنب المخاطرة" في وول ستريت وصلت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى...
جاء مؤشر سوق الإسكان NAHB في الولايات المتحدة أقل بنسبة 10٪ من المتوقع عند 40 مقابل 44 المتوقعة و45 سابقًا
جاء الإنتاج الصناعي الأمريكي أقوى من المتوقع مع نمو بنسبة 0,3% مقابل 0,0% المتوقعة و0,4% في القراءة السابقة استغلال القدرات في الولايات المتحدة:...
العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت تنخفض قبل افتتاح الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية فقد أكدت أن نحو 2000 من أفراد الجيش الأمريكي في حالة تأهب...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: المتوقع: 0.1%, السابق: 0.0%, الفعلي: 0.3% المصدر:Xstation5
تم الإعلان عن بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الكندي لشهر سبتمبر في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير بقاء مقياس...
مبيعات التجزئة الأمريكية شهريًا: 0.7% مقابل 0.3% المتوقعة و0.6% سابقًا مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة (ملم/شهر) 0,6% مقابل 0,2% المتوقعة....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم