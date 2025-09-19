جونسون آند جونسون ترفع توقعات أرباحها
أعلنت شركة جونسون آند جونسون (JNJ.US) اليوم عن نتائج الربع الثالث من عام 2023. وحققت الشركة نتائج قوية وتقدمًا كبيرًا في النمو في الربع الثالث، "......
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ينخفض DE30 خلال جلسة الثلاثاء النتائج النهائية للانتخابات في بولندا رولز رويس تعلن عن تخفيض الوظائف الوضع العام للسوق: جلبت جلسة الثلاثاء...
النفط انتعشت احتياطيات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل طفيف فوق 420 مليون برميل، على الرغم من أن الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في مارس...
وصلت عناوين الأخبار بعد وقت قصير من الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، مما يشير إلى أن بنك اليابان يدرس رؤية ارتفاع الأسعار للعام المالي 2023 وكذلك العام...
EHang Holdings (EH.US)، هي شركة تكنولوجيا مقرها في قوانغتشو، وهي مخصصة لتصنيع المركبات الجوية المستقلة (AAV - Drones)، للاستخدام المدني والتجاري. مثل نقل...
تم إصدار مجموعة مؤشرات ZEW الألمانية لشهر أكتوبر في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يتحسن مؤشر الثقة الاقتصادية بشكل طفيف مقارنة...
يعتبر USDCAD أحد أزواج العملات التي قد تشهد بعض التقلبات الأكبر بعد ظهر اليوم. وذلك لأنه سيتم عرض تقارير الاقتصاد الكلي عالية المستوى على التجار من الولايات...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح ضئيل. تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر سبتمبر. بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك من كندا. تشير...
سيتم نشر بيانات الوظائف من المملكة المتحدة اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. ومع ذلك، اضطر مكتب الإحصاءات في المملكة المتحدة إلى تأجيل بعض الإصدارات...
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم أمس على ارتفاع، حيث حققت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مكاسب كبيرة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06%،...
ارتفعت وول ستريت في بداية الأسبوع، مدفوعة بالنتائج الأولية للشركة والآمال المتزايدة في إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة. ارتفع مؤشر...
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية ما لم يكن هناك...
وصلت ثقة الأعمال في كندا إلى أدنى مستوياتها بعد الوباء في الربع الثالث، كما كشف استطلاع أجراه بنك كندا. وأفادت الشركات عن تدهور توقعات المبيعات والتحديات...
ارتفعت أسهم Charles Schwab (SCHW.US) بأكثر من 10٪ مسجلة أهم مكاسب خلال اليوم منذ يوليو، بعد الإبلاغ عن الودائع المصرفية في الربع الثالث والتي فاقت توقعات...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع في بداية أسبوع جديد أعلن تشارلز شواب عن نتائجه الفصلية، متجاوزة توقعات الودائع كرر بنك الاحتياطي الفيدرالي هاركر أن...
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الحكومتين الأمريكية والفنزويلية اتفقتا على اتفاق لتخفيف العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الفنزويلية. وانخفضت أسعار النفط لفترة...
ارتفعت عملة البيتكوين مؤقتًا بنسبة 10٪ تقريبًا بعد تقارير غير مؤكدة عن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة. ومع...
الذهب تحت الضغط النفط فوق ال 90$ بعد تقرير أوبك
بقي مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الرئيسي على نحو غير متوقع دون تغيير في سبتمبر/أيلول، لكن أسواق المال لا تزال غير متأكدة مما إذا كان بنك الاحتياطي...
صدرت بيانات مبيعات التصنيع وتجارة الجملة من كندا وبيانات مؤشر امباير ستيت نيويورك وجاءت كالتالي: مبيعات التصنيع: السابق: 1.6%, المتوقع:1%, الفعلي:...
