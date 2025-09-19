الأسواق الأوروبية تركز على الانتخابات البولندية
ارتفع مؤشر DE30 قليلاً في بداية الأسبوع ركزت سوق الأسهم الأوروبية على الانتخابات البولندية شركة فايزر تفسد المعنويات في قطاع الأدوية الحيوية الأوروبي الوضع...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
ارتفع مؤشر DE30 قليلاً في بداية الأسبوع ركزت سوق الأسهم الأوروبية على الانتخابات البولندية شركة فايزر تفسد المعنويات في قطاع الأدوية الحيوية الأوروبي الوضع...
معنويات السوق متباينة اليوم، مع ارتفاع العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي بشكل طفيف بعد انخفاضات يوم الجمعة. كما أن المعنويات في الجلسة الأوروبية غير مؤكدة...
بدأ للتو الأسبوع الأول الكامل من موسم أرباح وول ستريت للربع الثالث من عام 2023 إذ لا تزال المؤسسات المالية تهيمن على الجدول الزمني، كما كان الحال في الأسبوع...
في الأسبوع الماضي، حاول اليورو مقابل الدولار الأمريكي اختراق منطقة المقاومة المحددة عند 1.06398 لكنه فشل,إذ أدت معنويات العزوف عن المخاطرة في الأسواق إلى...
تعد عملات Antipodean AUD و NZD من بين أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم,إذ توفر المكاسب في أسواق المعادن الأساسية الدعم للدولار الأسترالي بينما يتقدم...
يتم تداول العقود الآجلة للمؤشر الأوروبي بشكل ثابت أو أعلى قليلاً. بيانات المستوى الثاني من الولايات المتحدة وكندا. تقرير مؤشر أسعار المستهلكين...
بدأت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات الأسبوع الجديد على انخفاض - انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.9%، وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.3%،...
تراجعت المؤشرات الأوروبية يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر داكس وكاك 40 بنحو 1.5% ومؤشر فوتسي الذي أنهى الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.6%. ارتفعت أسهم Novo Nordisk...
ارتفعت عقود النفط (برنت) بنسبة 4.2% تقريبًا اليوم، واقترب السعر من المستوى النفسي المهم البالغ 90 دولارًا للبرميل قبل عطلة نهاية الأسبوع - ماحيًا الكثير...
فاقت نتائج شركة يونايتد هيلث (UNH.US) توقعات المحللين أعلنت شركة يونايتد هيلث (UNH.US)، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتأمين، عن...
تحاول مؤشرات وول ستريت تحقيق مكاسب بعد الافتتاح ولكن النفور من المخاطرة يدفع المعنويات للانخفاض مرة أخرى ويعود البائعون ارتفاع أكثر من 3٪ في عقود...
رد فعل الأسواق على التعليقات الحذرة من باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا. أرى تراجعاً مستمراً في التضخم، مع انخفاضه إلى أقل...
ارتفعت أسهم Novo Nordisk (NOVOB.DK) بنسبة 3.0٪ بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها لعام 2023 بسبب الطلب القوي على أدوية Ozempic وWegovy. الربح التشغيلي...
أعلنت البنوك الأمريكية جيه بي مورجان وويلز فارجو وسيتي جروب عن نتائج أعلى من المتوقع من حيث ربحية السهم والإيرادات، مع تحقيق الثلاثة مكاسب الآن في التداول...
يواصل الذهب مكاسبه الهائلة وفي الوقت الحالي يكتسب أكثر من 2.66٪ خلال اليوم. علاوة على ذلك، فقد اخترق الذهب فوق الحاجز النفسي البالغ 1900 دولار للأونصة...
DE30 يخسر في نهاية الأسبوع اتساع نطاق شبح الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط النفط الخام يرتفع بنحو 3.5% سهم Sartorius AG (SRT.DE) يهبط بما يصل إلى...
على الرغم من أن نتائج الربع الثالث لشركة BlackRock (BLK.US) جاءت أقوى من المتوقع (خاصة على أساس صافي)، إلا أن أكبر مدير للأصول في العالم أبلغ عن أول تدفق...
بدأت أسعار النفط تعاملات هذا الأسبوع بفجوة سعرية صعودية كبيرة ردًا على هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبما أن الأيام القليلة المقبلة...
كشفت المؤشرات الاقتصادية الصينية الصادرة يوم الجمعة عن استمرار الضغوط الانكماشية، على الرغم من بعض علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أفاد...
ستفتح الأسواق في أوروبا على انخفاض طفيف بعد جلسة أضعف في مناطق آسيا والمحيط الهادئ. بيانات التضخم النهائية في أوروبا. تقرير جامعة ميشيغان من الولايات...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم