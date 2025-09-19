حصاد الأسواق (13.10.2023)
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول يوم أمس على انخفاض بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أقوى من المتوقع وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
جاء التضخم الأساسي في الولايات المتحدة عند 3.7% على أساس سنوي مقابل التوقعات البالغة 3.6% على أساس سنوي، وجاء التضخم الأساسي متماشيا مع توقعات المحللين...
افتتحت وول ستريت على انخفاض وبعد انتعاش مؤقت، عادت المؤشرات إلى الانخفاض. US500 يخسر 1,1%. تسببت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأعلى من المتوقع في تسعير...
بعد الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش يمكننا ملاحظة زيادة النشاط من جانب العرض في وول ستريت. ومع ذلك، لم تكن هناك تقارير في السوق حتى الآن تشير إلى هذه الخطوة،...
غدًا، في 13 أكتوبر، ستفتتح أرباح البنوك الأمريكية الكبرى موسم أرباح الربع الثالث (الربع المالي الأول من عام 2024) للشركات الأمريكية. وسيقدم جي بي مورغان...
تقرير تقييم الأثر البيئي عن مخزونات النفط الخام الأمريكية النفط الخام: 10,176 مليون مقابل -1,4 مليون متوقع. و-2,22 مليون سابقا البنزين: -1,313...
جاءت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة متسقة مع التوقعات عند 84 مليار قدم مكعب مقابل 84 مليار قدم مكعب متوقعة و86 مليار...
هل يعود الذهب للاتجاه الهبوطي بعد بيانات التضخم؟ الاحداث الجيوسياسية تضغط على أسعار النفط هل سنرى المزيد من رفع الفائدة بعد بيانات التضخم الساعة...
قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر على أساس سنوي: 3.7% مقابل 3.6% المتوقعة و3.7% سابقًا قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر/أيلول:...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): المتوقع: 4.1%, السابق: 4.3%, الفعلي: 4.1% مؤشر...
ستعلن شركة Procter & Gamble (PG) عن أرباحها الأسبوع المقبل انخفض السهم بنسبة 5.6٪ منذ بداية العام حتى الآن يدخل PG فترة انتعاش الهامش الموسمي من...
نشر البنك المركزي الأوروبي تقرير اجتماع سبتمبر، أو المعروف باسم محضر الاجتماع، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم. أظهرت الوثيقة أن أغلبية...
ارتفاع DE30 قبل محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تختبر المؤشرات مستويات مقاومة مهمة الوضع العام للسوق: تجلب...
تشير توقعات السوق إلى تراجع التضخم بعد الانتعاش الأخير. إلى 3.6% على أساس سنوي من 3.7% على أساس سنوي لشهر سبتمبر من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي...
فشلت القفزة التي شهدتها أسعار النفط في بداية الأسبوع إذ جاءت هذه القفزة بسبب المخاوف من إتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل حوالي ثلث إمدادات...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على ارتفاع. محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر. تقارير تقييم...
صدر هذا الصباح تقرير الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الشهري لشهر أغسطس من المملكة المتحدة على الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش. وبينما جاءت بيانات الناتج المحلي...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات يوم أمس على ارتفاع بالقرب من أعلى مستويات الجلسة وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.43%، وارتفع مؤشر داو...
تجلب جلسة سوق الأسهم يوم الأربعاء استمرارًا للاتجاه الصعودي الذي بدأ مؤخرًا. ومع ذلك، تم مسح حجم هذه الزيادات جزئيًا خلال الجزء الثاني من الجلسة...
ولم يكن رد فعل السوق حاسما بعد نشر المحضر، على الرغم من ضعف الدولار في الاستجابة الأولية. ارتفعت قيمة الأصول المرتبطة بالمخاطر بشكل طفيف بعد تعليقات المصرفيين...
