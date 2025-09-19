عاجل: الدولار ينخفض بعد محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي!
تم نشر قراءة محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش: سعر الفائدة: يعتقد العديد من المشاركين...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
انخفاض مؤشر لناسداك باكثر من 100 نقطة بعد اصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ملخص المحضر: أظهر محضر اجتماع...
يعتقد رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أنه لا توجد حاجة فورية لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب علامات التباطؤ الاقتصادي...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع طفيف مع انتظار المستثمرين نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين...
الأسواق الأوروبية تمتد الاتجاه التصاعدي شركات الأزياء تحت ضغط من النتائج الفصلية لشركة LVMH (MC.FR). الوضع العام للسوق: تجلب جلسة التداول...
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في سبتمبر ويقترح أن المزيد من رفع أسعار الفائدة لا يزال خيارًا ويشير موقع Dot-plot إلى أننا يجب أن نشهد...
جاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي على أساس سنوي بنسبة 2.2% مقابل 1.6% المتوقعة و1.6% سابقًا. مؤشر أسعار المنتجين م/م: 0,5% مقابل 0,3% المتوقع....
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): المتوقع: 2.3%, السابق: 2.5%, الفعلي: 2.7% مؤشر...
علقت وزيرة الخزانة ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين وميشيل بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم على الاقتصاد الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية....
من المرجح أن تسجل العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (US30) تقلبات أعلى من المتوسط اليوم لعدة أسباب على الأقل. أولًا، ينشط السوق اليوم مع صدور مؤشر أسعار...
الجلسة الأوروبية مع افتتاح أقل قليلا. قراءة مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأسواق المالية. التقويم...
لم تكن قراءات التضخم النهائية من ألمانيا مفاجئة للأسواق، حيث جاءت قراءات مؤشر أسعار المستهلك (HICP) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) متوافقة مع التوقعات والقراءة...
أغلقت مؤشرات وول ستريت جلسة أمس في معنويات إيجابية، على الرغم من أنها تخلت عن بعض مكاسبها الأولية في الجزء الثاني من الجلسة وارتفع مؤشر S&P500...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت اليوم مع ارتفاع مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.5-0.7% وقفز مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بأكثر من 1.3%. سجلت...
قلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية وكذلك العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية جزءًا من مكاسبها بعد وصول تقارير جديدة من الشرق الأوسط. أبلغ حزب الله من لبنان أنه...
تعد NanoString Technologies (NSTG.US) واحدة من أفضل الأسهم الأمريكية أداءً اليوم. ارتفع سعر السهم بنسبة تزيد عن 20% بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية...
تلتقط أسواق الأسهم العالمية أنفاسها اليوم. كانت بداية الأسبوع متوترة مع زيادة الأعمال العدائية في نهاية الأسبوع في الشرق الأوسط مما أدى إلى تراجع أسواق...
وول ستريت تتداول على ارتفاع يرتفع US2000 فوق منطقة التأرجح البالغة 1775 نقطة تقفز Truist Financial على تقارير مبيعات أعمال التأمين بدأت مؤشرات...
شهدت Netflix (NFLX.US) نموًا هائلاً في اشتراكاتها المدفوعة، مع زيادة سنوية تزيد عن 20% منذ إطلاقها وحتى السنة المالية 2020. ومع ذلك، بدءًا من السنة المالية...
النفط: ارتفع سعر النفط بشكل ملحوظ بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. إذا حدث مزيد من التصعيد وامتد الوضع إلى بلدان أخرى، فإن إمدادات كبيرة من النفط...
