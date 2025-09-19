المؤشرات الأوروبية تواصل مكاسبها، وLVHM تعلن عن نتائج الربع الثالث⌚
الأسواق الأوروبية تحقق مكاسب واضحة ستقدم LVMH (MC.FR) نتائج ربع سنوية بعد إغلاق الجلسة الوضع العام للسوق: أدت جلسة التداول يوم الثلاثاء في...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ستصبح ماركة الأحذية الألمانية بيركنستوك غدًا واحدة من الشركات المتداولة علنًا في أوروبا. تعود أصولها إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، على الرغم من...
أعلنت شركة PepsiCo (PEP.US) عن نتائج مالية فاقت توقعات المحللين، مما ساعد السهم على الارتداد من مستويات التشبع في البيع غير المسبوقة. ورفعت شركة PepsiCo...
على الرغم من أن التقويم الكلي لهذا اليوم متواضع للغاية - وبصرف النظر عن أسهم الجملة الأمريكية (16:00) لن يتم نشر أي بيانات مهمة - فقد يسجل مؤشر US100 تقلبات...
تخطط الصين لتقديم برامج تحفيز جديدة لتلبية توقعات النمو الاقتصادي في البلاد، حسبما ذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر لم تحددها. علاوة على ذلك، تدرس المؤسسة الصينية...
أشار بنك اليابان إلى أنه من المحتمل أن يتمسك بوجهة نظر الحفاظ على سلامة أصول البنك بالإضافة إلى كفاءة المشاركين في السوق في الضمانات اعتبارًا من 29 نوفمبر....
تشير عقود المؤشرات في أوروبا إلى افتتاح مرتفع. جلسة آسيوية قوية وانتعاش في وول ستريت. تقويم كلي خفيف - خطابات محافظي البنوك المركزية في بؤرة اهتمام...
مؤشر أسعار المستهلك في النرويج على أساس سنوي: 3.3% على أساس سنوي مقابل 4% متوقعة و4,8% سابقاً. مؤشر أسعار المستهلك في النرويج شهريًا:...
أغلقت مؤشرات وول ستريت جلسة الأمس وسط معنويات إيجابية على الرغم من علامات الضعف الأولية. ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.63%، وارتفع مؤشر Nasdaq100 بنسبة...
أغلقت جلسة يوم الاثنين في أوروبا على تراجعات: انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.67%، وانخفض مؤشر إيبكس الإسباني بنسبة 0.91%، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي...
كان الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السبت بمثابة مفاجأة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حجم الهجمات الصاروخية الأولية. وفي السوق، لاحظنا على الفور...
سوق العمل ليس قويا كما كان قبل عام. ما زال الوقت مبكرًا للحديث عن استراتيجية خفض أسعار الفائدة. إن التضخم المرتفع يشكل التهديد الأكبر، ولابد من...
افتتحت مؤشرات وول ستريت على انخفاض مع تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية تتراجع شركة تسلا بسبب انخفاض عمليات تسليم السيارات...
الذهب يفتتح بفجوة سعرية صعودية النفط بين الحرب وقناة السويس الأسهم تحت ضغط النفور من المخاطر
بدأ زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع ببعض التقلبات، نتيجة الهجوم الذي شنته حركة حماس على عدة مدن إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ساءت المعنويات حول...
أوقفت أسعار الغاز الطبيعي تداولً جانبيًا دام ثلاثة أشهر في بداية شهر أكتوبر. في البداية، كانت هذه الخطوة مدفوعة باستمرار إضرابات الموظفين مع استئناف بعض...
المؤشرات الأوروبية تخسر في بداية الأسبوع "مخاطر" في تراجع وسط التوترات في الشرق الأوسط شركات الدفاع تشهد مكاسب كبيرة، وشركات الطيران تخسر...
افتتح سوق العملات المشفرة الأسبوع بمزاج أضعف. تتراجع عملة البيتكوين من مستويات المقاومة الرئيسية عند 28000 دولار، ويرتفع الدولار الأمريكي ويتم تداول العقود...
أدى هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع والرد السريع من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية إلى زيادة كبيرة في خطر حدوث المزيد من عدم الاستقرار...
تسببت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد فلسطين ردا على الهجمات الأخيرة في تحركات كبيرة في السوق في بداية الأسبوع الجديد. يتم تداول السندات الأمريكية والذهب والدولار...
