التقويم الاقتصادي: التصعيد في الشرق الأوسط، وخطابات محافظي البنوك المركزية
الأسواق في مزاج النفور من المخاطرة بعد التصعيد في الشرق الأوسط. النفط يقفز أكثر من 3%، والعقود الآجلة للمؤشر تنخفض. خطابات من أعضاء البنك المركزي...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
شنت حماس هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل يوم السبت، حيث تم إطلاق أكثر من 3000 صاروخ. وصاحب الهجوم توغلات برية داخل المستوطنات الإسرائيلية...
تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ في نهاية هذا الأسبوع بعد أن شنت حركة حماس، المنظمة الفلسطينية، هجومًا صاروخيًا مفاجئًا واسع النطاق على إسرائيل...
جلبت جلسة التداول يوم الجمعة ارتفاعًا صعوديًا غير متوقع لمؤشرات وول ستريت. ارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 1.5% تقريبًا، وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.2%،...
كان الأسبوع الماضي في الأسواق متقلبًا للغاية، ولعب الوضع حول سندات الدين دورًا رئيسيًا في خلق معنويات المستثمرين. ستظل العائدات أيضًا موضع التركيز الأسبوع...
تم تداول أسهم Aehr Systems (AEHR.US) بانخفاض بنسبة 14٪ اليوم بعد أن قررت الشركة الحفاظ على توقعات أرباحها السنوية دون تغيير على الرغم من الربع المالي القياسي...
تعود المؤشرات الأمريكية إلى المكاسب بعد عمليات البيع الأولية بسبب ارتفاع قراءة الوظائف غير الزراعية. وعلى الرغم من الزيادة في التوظيف، أشار التقرير...
افتتحت وول ستريت على انخفاض ولكن المؤشرات عادت إلى الارتفاع في أي وقت من الأوقات. US100 حقق مكاسب بنسبة 0.4%. بعد تقرير الوظائف غير الزراعية القوي،...
كان تقرير NFP الأمريكي لشهر سبتمبر بمثابة إصدار رئيسي للأسبوع. تم إصدار البيانات في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم وتبين أنها كانت مفاجأة كبيرة....
تقرير NFP الأمريكي لشهر سبتمبر الوظائف غير الزراعية: 336 ألفًا مقابل 170 ألفًا متوقعًا (227 ألفًا سابقًا معدل إلى الأعلى) معدل البطالة: 3.5% مقابل...
مكاسب مؤشر DAX في نهاية الأسبوع يتحول اهتمام المستثمرين إلى تقرير NFP الأمريكي زالاندو (ZAL.DE) يقود مكاسب السوق في ألمانيا الوضع العام للسوق: جلبت...
يتم تداول أسهم شركة Pioneer Natural Resources (PXD.US)، ثالث أكبر منتج للنفط في منطقة حوض بيرميان الأمريكية الرئيسية، بارتفاع يزيد عن 10٪ في مرحلة ما قبل...
يعد تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر المقرر صدوره في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش اليوم هو تقرير الاقتصاد الكلي الرئيسي لهذا الأسبوع وقد زادت...
يضعف الزخم الصعودي للدولار الأمريكي وقد أوقف اتجاهه الصعودي حاليًا على وجه التحديد عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ من الارتفاعات الأخيرة التي تم تحقيقها...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى قليلاً في أوروبا بيانات سوق العمل الرئيسية من الولايات المتحدة خطابات من بعض المصرفيين في بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجلب...
في أغسطس 2023، ارتفعت الطلبيات الجديدة الحقيقية في قطاع التصنيع بنسبة 3.9% على أساس شهري بعد تعديل العوامل الموسمية والتقويمية، مع تغييرات ملحوظة بما في...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول يوم أمس على انخفاض طفيف بعد أن أظهرت أحدث البيانات الكلية أن مطالبات البطالة الأسبوعية وتقارير المنافسين تظل حول...
لا تزال المعنويات في وول ستريت متباينة ولكن المؤشرات بدأت في الارتداد قليلاً بعد تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي دالي. أشارت ماري دالي، رئيسة بنك...
تخسر أسهم شركة كوكا كولا (KO.US) أكثر من 3٪ اليوم ويتم تداولها عند مستويات شوهدت آخر مرة في ديسمبر 2021. ويخسر السهم حاليًا أكبر قدر من الخسارة مقارنة...
افتتحت مؤشرات وول ستريت بمزاج أضعف قليلاً بعد قراءة قوية للمطالبات الأمريكية. العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا يقترب من أعلى مستوياته...
