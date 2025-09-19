عاجل: ارتفاع NATGAS بعد تقرير تقييم الأثر البيئي
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكانت...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
هل سيصمد الذهب عند مستويات 1813$ أمام اندفاع الدولار؟ النفط يخترق مناطق دعم حاسمة بيانات العمل تريح الفدرال البث المباشر في الساعة 6 بتوقيت...
تواصل الأسهم الأوروبية مكاسبها التي حققتها يوم أمس في وول ستريت يضعف DE30 مقابل السوق الواسعة ترفع Pandora (PNDORA.DK) توقعاتها للنمو الوضع...
بيانات مطالبات البطالة مطالبات البطالة الأولية: 207 ألف مقابل 210 ألف متوقع (204 ألف سابقًا) المطالبات المستمرة: 1664 ألفًا مقابل 1671 ألفًا متوقعًا...
جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في المملكة المتحدة أقل بكثير من التوقعات عند 45 مقابل 49.9 و50.8. وجاء الانكماش من الركود في بناء المساكن....
صدر اليوم تقرير تشالنجر حول تخفيضات الوظائف المعلنة لشهر سبتمبر في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة الإصدار عن كثب بعد أن قدمت تقارير...
من المقرر أن تعلن شركة PepsiCo عن أرباح الربع الثالث من عام 2023 الأسبوع المقبل تتمتع الشركة بسجل حافل في تجاوز تقديرات ربحية السهم التركيز على...
تراجعت أسعار النفط يوم أمس مع انخفاض خام برنت (OIL) وخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بأكثر من 5%. انخفضت أسعار النفط الخام بشكل كبير على مدار اليوم مع عدم...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع تقرير تشالنجر ومطالبات البطالة من الولايات المتحدة بيانات الإنتاج الصناعي من فرنسا وإسبانيا تشير أسواق...
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات الأمس على ارتفاع - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.81%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.39% وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.35%....
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة اليوم بارتفاع طفيف، متأثرة بمستويات الدعم الرئيسية. ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.90% اليوم، في حين ارتفع مؤشر US500 بنسبة...
جلبت بداية الشهر الجديد تراجعا عميقا في سوق الأسهم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العقد المستند إلى مؤشر S&P500 (US500) قد وصل إلى مستوى دعم رئيسي متوسط...
جلبت بداية الأسبوع انتكاسة واضحة في سوق النفط. تذكر أنه قبل عطلة نهاية الأسبوع، اختبرت أسعار الذهب الأسود مستوى 95 دولارًا، وبدأ العديد من المحللين في...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع طفيف بيانات خدمات ISM وPMI القوية Insulet (PODD.US) المدير المالي يتنحى وينضم إلى شركة الرعاية الصحية 3M (MMM.US). بدأت...
تقرير تقييم الأثر البيئي للأسبوع الماضي: مخزونات النفط الخام الفعلية -2.224 مليون (التوقعات 0.05 مليون، السابقة -2.170 مليون) مخزونات نواتج التقطير...
بيانات ISM الأمريكي للخدمات لشهر سبتمبر: التوظيف الفعلي 53.4 (التوقعات -، السابقة 54.7) الأسعار المدفوعة الفعلية 58.9 (توقعات -، السابقة 58.9) الطلبيات...
القراءة النهائية لمؤشر S&P PMI الأمريكي (المركبة): 50.2 مقابل 50.1 المتوقعة و50.1 سابقًا القراءة النهائية لمؤشر S&P PMI الأمريكي (الخدمات):...
الولايات المتحدة، تقرير ADP لشهر سبتمبر. الفعلي: 89 ألف. التوقعات: 155 ألف. في وقت سابق: 177 ألف. تقرير ADP: رؤية انخفاض مطرد في الأجور خلال الـ 12...
أبلغت أكبر شركة طيران في الدول الاسكندنافية SAS (SAS.SE) السوق اليوم أنها ستقوم بإعادة الهيكلة بموجب "الفصل 11" من قانون الإفلاس الأمريكي. سيؤدي...
عكس مؤشر DAX الانخفاضات المبكرة ويحقق مكاسب الآن بنسبة 0.36% ملفات SAS (SAS.SE) لإجراءات الإفلاس دعوى قضائية ضد فريسينيوس ميديكال من قبل المدعي...
