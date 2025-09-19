ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي على الرغم من ضعف مبيعات التجزئة في منطقة اليورو
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر سبتمبر: 2,1% على أساس سنوي مقابل -1% متوقعة. و-1% سابقًا -1,2% شهر/شهر مقابل -0,5% المتوقع. و-0,2% سابقًا قراءة...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر سبتمبر: 2,1% على أساس سنوي مقابل -1% متوقعة. و-1% سابقًا -1,2% شهر/شهر مقابل -0,5% المتوقع. و-0,2% سابقًا قراءة...
يظهر الإجماع قراءة تبلغ 155 ألفًا مقابل القراءة السابقة البالغة 177 ألفًا لقد تغلب تقرير ADP على الإجماع في 8 من آخر 12 قراءة استمرت مطالبات البطالة...
جاءت معظم قراءات بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات أعلى من القراءات الأولية، ولكنها أيضًا أعلى من التوقعات، مما أدى إلى إضعاف الدولار الأمريكي بشكل مباشر...
وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستواصل خفض الإنتاج الإضافي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر. ولم تحدد ما إذا كان ذلك يعني حتى نهاية أو بداية ديسمبر،...
صدرت بيانات PMI من بريطانيا وجاءت أعلى من المتوقع الفعلي: 49.3 السابق: 49.5 المتوقع: 47.2 البيانات تضغط على بنك إنكلترا للمزيد من التشدد...
أصبح سوق الديون ببطء محط اهتمام المستثمرين في الوقت الحالي، نتيجة لحقيقة أن الارتفاع الفوري في عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات هو الذي...
تشير العقود الآجلة إلى انخفاض افتتاح الجلسة النقدية اليوم في أوروبا تمت إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه يتحول اهتمام المستثمرين إلى...
انتهت جلسة الأمس في وول ستريت وسط معنويات سلبية. خسر مؤشر Nasdaq أكثر من 1.87% خلال اليوم، وخسر مؤشر S&P500 القياسي 1.37% وخسر مؤشر Russell 2000...
تراجعت مؤشرات وول ستريت اليوم، حيث انخفضت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية بما يزيد عن 1%. عمليات البيع مدفوعة بالارتفاع المستمر في العائدات وتزايد...
أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن قرار السياسة النقدية هذا الصباح ولم يتم عرض أي مفاجأة - فقد ظلت أسعار الفائدة دون تغيير وأدى عدم وجود رسالة متشددة في البيان...
انخفض اليوم مؤشر S&P 500 (US500)، بالإضافة إلى المؤشرات الأمريكية الأخرى. يتم تداول مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض بنسبة تزيد عن 1% في وقت النشر،...
تخسر عقود المؤشرات الصينية اليوم في ظل تراجعات مؤشرات وول ستريت وقوة الدولار الأمريكي، مدعومة ببيانات JOLTS. وقد وصلت الانخفاضات في CNH.cash بالفعل إلى...
شهد الدولار الأميركي مقابل الين الياباني تراجعًا هائلاً بعد ظهر اليوم. كانت الحركة هائلة وسريعة للغاية، وحدثت بعد ثوانٍ من وصول الزوج إلى مستوى 150.00...
هذا الأسبوع مليء بالإصدارات من سوق العمل الأمريكي. في حين أن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الجمعة، الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يقفز فوق 4.70% تراجع مؤشر US100 إلى ما دون علامة 15000 نقطة بدأت...
انضم إلينا في ندوة النفط الخاصة عبر الإنترنت. اليوم سنناقش: التخفيض يلعب دور كبير تأثير النفط على التضخم المزيد والمزيد من الصناديق...
تتعرض أسهم الشركات الرائدة في مجال طاقة الرياح (المصنعين والخدمات لتوربينات الرياح البحرية والبرية) Vestas (VWS.DK) وOrsted (ORSTED.DK) مرة أخرى لضغوط...
النفط: يشهد خام برنت تقلبات كبيرة منذ 28 سبتمبر، ويتفاعل اليوم مع الدعم عند مستوى 90 دولارًا للبرميل، وارتداد 23.6%، ونطاق التصحيح الأكبر في الاتجاه...
أعاد مؤشر داكس اختبار أدنى مستوياته التي سجلها الأسبوع الماضي دويتشه بنك يخفض توقعاته لمدينة زالاندو (ZAL.DE) خسرت أسهم UK Boohoo (BOO.UK) أكثر...
يتعرض اليورو مقابل الدولار الأميركي لضغوط بيع منذ أكثر من شهرين، مع دخول سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي حاليًا إلى مستويات شوهدت آخر مرة في نهاية...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم