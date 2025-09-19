أسهم النمو: أمازون
أمازون.كوم، إنك. (AMZN.US) شهد تغيرًا سريعًا في حظوظه. قبل أقل من أسبوعين بقليل، وصلت الأسهم إلى أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا عند 145.84 دولارًا وانعكست...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أكبر شركة مدرجة في أوروبا، نوفو نورديسك (NOVOB.DK) ترتفع ما يقرب من 2٪ في جلسة اليوم بعد القرارات التي اتخذتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومكتب براءات...
تنخفض الليرة التركية اليوم مقابل الدولار الأمريكي، الذي أظهر قوة في الأيام الأخيرة مع ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عامًا. ويرتفع الدولار...
تشير العقود الآجلة في أوروبا إلى افتتاح أقل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا تشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية إلى...
واصلت مؤشرات وول ستريت انخفاضها يوم أمس، حيث بدأ الأسبوع الجديد بمزاج ضعيف، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي. واصل الدولار الأمريكي...
شهدت جلسة يوم الاثنين في الأسواق الأوروبية عمليات بيع كبيرة في مؤشرات الأسهم الرئيسية. انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.91%، وخسر مؤشر FTSE 100 البريطاني...
من المتوقع أن تنهار أسعار المكاتب في الولايات المتحدة، مع توقع أن يواجه سوق العقارات التجارية انخفاضات مستمرة لمدة تسعة أشهر أخرى على الأقل، وفقًا لمسح...
تحذر ميشيل بومان من أنه "ربما يكون من المناسب" الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وإبقائها عند مستويات مقيدة لبعض الوقت. وأضافت المصرفية أن التضخم...
من المقرر أن تفتتح وول ستريت على انخفاض لا تزال مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية من الاتحاد الأوروبي تشير إلى الانكماش انخفض سهم Tesla مبدئيًا بنسبة...
بيانات ISM الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات النهائي المنقح لشهر سبتمبر: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي الفعلي 49.8 (التوقعات 48.9، السابقة...
سيتم عرض قرارات أسعار الفائدة على المتداولين من بنكين مركزيين في أنتيبوديان هذا الأسبوع - بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي. سيكون بنك...
بداية مختلطة لأسبوع جديد من التداول في أوروبا جيفريز إيجابي على Jungheinrich (JUN3.DE) وكيون (KGX.DE) فازت شركة BAE Systems (BA.UK) بمناقصة بناء...
أسعار الفضة تتراجع مع بداية أسبوع جديد. في حين يمكن رصد الانخفاضات في جميع أنحاء سوق المعادن الثمينة اليوم، إلا أن أداء الفضة كان ضعيفًا بشكل واضح بين...
من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع مهمًا بشكل خاص للدولار، حيث من المقرر أن يكون زوج العملات EUR/USD في دائرة الضوء مرة أخرى. ومن المتوقع أن يساهم صدور بيانات...
يتم تداول العملات المشفرة في معنويات إيجابية اليوم، حيث ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 4٪. ويبدو أن المحفز لهذه الزيادات هو الزيادة العامة في الرغبة في...
افتتحت العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي على ارتفاع بعد عطلة نهاية الأسبوع، حيث قفز مؤشر US100 بنسبة 0.7% تقريبًا عند إطلاق تداول العقود الآجلة. يعد هذا ردًا...
كان التقويم الاقتصادي للصباح الأوروبي اليوم مليئًا بإصدار مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لشهر سبتمبر. ومع ذلك، كانت معظم هذه المراجعات عبارة عن مراجعات...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مسطح من المتوقع أن يبقى التصنيع في منطقة الانكماش في سبتمبر خطابات من أعضاء البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي...
تم تداول مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ بشكل مختلط اليوم - ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.1% بينما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.3%. بشكل عام، كانت ظروف...
محت وول ستريت المكاسب التي سجلتها في بداية الجلسة. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.12%، بينما خسر مؤشر S&P500 بنسبة 0.28%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.55%...
