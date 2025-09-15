عاجل: انخفاض GBPUSD بعد انخفاض قراءات الناتج المحلي الإجمالي📌
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل: الناتج المحلي الإجمالي: الفعلي 0.9% على...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل: الناتج المحلي الإجمالي: الفعلي 0.9% على...
صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت للكونغرس بأن من المرجح جدًا أن يؤجل ترامب تطبيق الرسوم الجمركية المقررة في 8 يوليو. وقد تُمنح الدول التي تتفاوض بحسن...
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف، لتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية. وارتفع مؤشرا US500 وUS100 بنسبة 0.25% ليصلا إلى 6,055...
قدمت شركة جيت لاب نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2026 خلال جلسة التداول السابقة. جيت لاب هي شركة تقنية أمريكية تُطوّر منصة DevSecOps، مما...
وزير الخزانة سكوت بيسنت قال إن على الشركات الأجنبية غير الراضية عن الضريبة التي اقترحها البيت الأبيض، والمعروفة أيضًا باسم المادة 899،...
أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، أمس، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود بقيمة خمسة مليارات دولار للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير...
03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: مخزونات البنزين: الفعلية 1.504 مليون؛ المتوقعة...
فاجأت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو المستثمرين، الذين توقعوا أرقامًا أعلى بكثير من قراءة أبريل نظرًا لارتفاع تكاليف الأعمال وتأثيرات الأساس. ومع...
شهدت وول ستريت ارتفاعًا في بداية جلسة التداول، مع توجه واضح نحو المخاطرة في السوق الأوسع. في وقت سابق من اليوم، سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.8%, المتوقع: 2.9%, الفعلي: 2.8% مؤشر...
تحاول مؤشرات الأسهم تحقيق انتعاش طفيف قبيل افتتاح السوق الأمريكية، حيث ارتفعت عقود الفروقات US100 بنسبة 0.05% لتصل إلى 21,900 نقطة، بعد أن صرّح دونالد...
ارتفعت أسهم شركات الحوسبة الكمومية بعد أن أشار جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، خلال مقابلة اليوم، إلى أن تقنية الحوسبة الكمومية تقترب خطوة...
نحن على بُعد لحظات من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو، وهو أهم إصدار اقتصادي كلي لهذا الأسبوع. ويكتسب هذا الإصدار أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية...
قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية بإمكانية استمرار سريان الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها دونالد ترامب ريثما تكتمل إجراءات الاستئناف. هذا القرار،...
يتصدر اليورو دولار المشهد اليوم في أسواق رأس المال، حيث تتجه الأنظار صوب البيانات الأمريكية الرئيسية التي ستصدر الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - ألا...
تأسست شركة لوريال (OR.FR) قبل أكثر من 100 عام، وهي الشركة الرائدة في قطاع التجميل، وقد استطاعت أن تتفوق بشكل مستدام على النمو القوي الذي شهده هذا القطاع...
شهدت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية انخفاضًا طفيفًا صباح الأربعاء. بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مايو محط أنظار وول ستريت...
ارتفع سعر البلاتين اليوم بنسبة تقارب 3%، ليصل إلى 1240 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2021. كما أن الطلب من تجار المجوهرات، تحت ضغط ارتفاع...
سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة انخفاضات طفيفة اليوم، حيث تراجعت بنسبة تراوحت بين -0.2% و-0.3%. كما لوحظت خسائر في تداولات ما قبل الافتتاح...
تواصل مؤشرات الأسهم في وول ستريت ارتفاعها مع تقدم المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. اعتبارًا من الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم