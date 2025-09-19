الخوف من "إغلاق الحكومة الأمريكية" يدفع وول ستريت للانخفاض 📉 US500 يخسر 0.4%
بما أن السياسيين من كلا الحزبين الأمريكيين لا يستطيعون الاتفاق على مقترح الميزانية السنوية، فهناك خطر حقيقي من "إغلاق الحكومة" الذي بموجبه تتوقف...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (29.09.2023) لقد بدأ شهر جديد، لذا فقد حان الوقت لإصدار تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)...
في مواجهة الإصدار المرتقب لبيانات تسليمات سيارات تسلا للربع الثالث، خفضت بايبر ساندلر توقعاتها للربع الثالث بأكثر من 10٪ من 515000 سابقًا إلى 445000. ويمكن...
مكاسب وول ستريت في بداية الجلسة يتحول الاهتمام نحو أسهم نايكي بنك أوف أمريكا مع تصنيف “شراء” على أسهم Anheuser-Busch InBev (BUD.US) تبدأ...
سجلت ثقة المستهلك الأمريكي النهائية من جامعة UMich لشهر سبتمبر 68.1 مقابل 67.7 المتوقعة الظروف الحالية 71.4 مقابل 69.8 أولية (75.7 سابقة) التوقعات...
واصلت الفضة مكاسبها القوية للغاية اليوم، مدعومة أيضًا بانخفاض عوائد السندات، وضعف الدولار، ومكاسب السوق في الصين والتحسن العام في معنويات المخاطرة في الأسواق...
الولايات المتحدة، بيانات شهر أغسطس. عنوان PCE. الفعلي: 3.5% على أساس سنوي. المتوقع: 3.5% على أساس سنوي. السابق: 3.3% على أساس سنوي نفقات الاستهلاك...
جلسة الجمعة تجلب انتعاش في الأسواق انخفاض مخزون نايكي يغذي أسهم أديداس وبوما يقود Commerzbank المكاسب في الجلسة الألمانية اليوم الوضع العام...
تم الإعلان عن بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر من منطقة اليورو اليوم في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يشهد السوق تباطؤًا...
شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا في الآونة الأخيرة. كان الوضع مدفوعًا بعمليات بيع السندات التي أدت إلى ارتفاع كبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ارتفعت...
افتتحت المؤشرات الأوروبية اليوم على ارتفاع طفيف مؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو، نفقات الاستهلاك الشخصي من الولايات المتحدة خطابات أعضاء البنك...
هناك الكثير من الأمور التي تشهدها سوق السلع مؤخرًا، حيث كانت التحركات مدفوعة بشكل أساسي بالدولار الأمريكي والعوائد الأمريكية. أدى تعزيز الدولار الأمريكي...
تم إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة المنقح للربع الثاني من عام 2023 اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. أشارت القراءات الأولية...
تمكنت مؤشرات وول ستريت أخيرًا من تحقيق مكاسب كبيرة يوم أمس بعد بداية سيئة إلى حد ما لهذا الأسبوع. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.59%، وارتفع...
كانت الحالة المزاجية في الجلسة الأوروبية متباينة، حيث أغلق مؤشر FTSE البريطاني الجلسة ثابتًا تقريبًا مقابل مكاسب بنسبة 0.7٪ على مؤشر داكس الألماني. سجلت...
يتم تداول عملة البيتكوين، وهي أكبر العملات المشفرة، بشكل مرتفع اليوم، مدفوعة بانخفاض الدولار وعوائد السندات. ارتفع سعر BTC وسط موجة من الأصول الخطرة الأخرى،...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع، وربح مؤشر US500 ما يقرب من 1%، وخسر الدولار. زيادة طفيفة في مطالبات البطالة، والمراجعة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي...
علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي اليوم على الوضع في الاقتصاد الأمريكي. يعد الدولار الأمريكي اليوم أحد العملات الأضعف، حيث خسر مؤشر...
يرتفع سعر الزنك بنسبة 6% اليوم ويتم تداوله عند أعلى مستوى منذ مايو 2023. وارتفع سعر المعدن الأساسي إلى أعلى مستوى خلال 4 أشهر بعد تقارير إعلامية عن الطلب...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكانت السوق تتوقع...
