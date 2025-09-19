DE30: مؤشر DAX في حالة تماسك بعد عمليات البيع الأخيرة
تشهد الأسواق تحسنا معتدلا في المعنويات فاجأ التضخم في ألمانيا بانخفاض طفيف الوضع العام للسوق: كانت معنويات سوق...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تم إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من عام 2023 اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. ومع ذلك، بما أن هذا هو الإصدار الثالث...
سيتم اليوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الألماني لشهر سبتمبر في الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكانت السوق تتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الألماني...
لقد كانت Intel متخلفة عن Nvidia و AMD كان أداء الشركة ضعيفًا خلال جنون الذكاء الاصطناعي ومع ذلك، ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 30% منذ بداية العام الآمال...
لا يزال الين الياباني ضعيفًا مقابل معظم العملات، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والدولار الكندي. وإلى جانب قوة الدولار، يدخل سعر الدولار الأميركي...
بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة من إسبانيا: مؤشر أسعار المستهلك الإسباني على أساس سنوي، الفعلي 3.5% (التوقعات 3.5%، السابق...
تشير العقود الآجلة في أوروبا إلى افتتاح جلسة نقدية أعلى. بيانات التضخم ومبيعات التجزئة من إسبانيا. التضخم من ألمانيا، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي...
يتم تداول أسواق آسيا والمحيط الهادئ في الغالب على انخفاض، حيث كان مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي هو الرابح الوحيد مع زيادة بنسبة 0.1٪ فقط. من ناحية...
تسببت المخاوف الكبيرة بشأن احتياطيات النفط الأمريكية في ارتفاع حاد في أسعار النفط. ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% اليوم، بسبب المزيد...
أعرب نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، عن عدم اليقين بشأن ما إذا كان البنك المركزي قد أنهى رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى المناخ...
يشير الافتتاح في وول ستريت إلى انتعاش محتمل بعد عدة أيام من ضغوط البيع المتزايدة. ومع ذلك، فإن الساعات القليلة الأولى من التداول أثبتت ذلك، وفي الوقت الحالي،...
لقد كان النفط الخام أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في مشكلة التضخم الذي لا يمكن السيطرة عليه في جميع أنحاء العالم. وعندما هاجمت روسيا أوكرانيا، أدت حالة...
تقرير تقييم الأثر البيئي للأسبوع الماضي: مخزونات النفط الخام الفعلية من إدارة معلومات الطاقة -2.169 مليون (توقعات -0.9 مليون، السابقة -2.135 مليون) مخزونات...
يواجه الذهب والمعادن الثمينة الأخرى يومًا سيئًا آخر. وفي حين أن حجم التراجعات ليس كبيراً كما كان بالأمس مثلاً، إلا أنه يمكن رصد التراجعات في أسواق الذهب...
تفتتح وول ستريت على ارتفاع في منتصف الأسبوع أدت عمليات البيع المكثفة الأخيرة إلى ظروف ذروة بيع كبيرة كوستكو (COST.US) تنخفض على الرغم من تجاوز تقديرات...
صدر اليوم تقرير طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أغسطس في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وبما أن هذا كان إصدارًا سريعًا، تمت مراقبة التقرير عن كثب...
ألمانيا وبولندا تفرضان ضوابط على حدودهما – بوليتيكو تشهد شركة فولكس فاجن انخفاضًا في الطلب على السيارات الكهربائية الوضع العام للسوق: كانت...
تستمر أسعار الذهب في الزخم الهبوطي الديناميكي الذي بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع. تستجيب السبائك بشكل مباشر لانخفاضات اليورو مقابل الدولار الأميركي وضعف...
تشير المشتقات إلى افتتاح أعلى قليلاً للجلسة النقدية اليوم في أوروبا أدت بيانات أرباح القطاع الصناعي الأفضل إلى تحسين المعنويات في آسيا بيانات GfK...
