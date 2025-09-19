حصاد الأسواق (27.09.2023)
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الثلاثاء على انخفاض حاد، لتواصل موجة الانخفاضات التي شهدتها منذ بداية الأسبوع. أنهت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
يتم تداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض مع تداول مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الرئيسية بحوالي 1.0-1.5٪ في وقت النشر. تستمر العائدات في الارتفاع ببطء...
يتم تداول أسهم أمازون (AMZN.US) على انخفاض بنسبة 3٪ تقريبًا اليوم. وبصرف النظر عن الحالة المزاجية المتشائمة بشكل عام في الأسواق العالمية، فإن أسهم أمازون...
يمثل يوم الثلاثاء يومًا آخر من ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث يعتبر الدولار الأمريكي أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً في وقت النشر. في حين أن عوائد السندات...
تم إصدار عدد من التقارير من الولايات المتحدة في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. وكانت كونفرنس بورد هي الأكثر مراقبة عن كثب وكان من المتوقع أن تظهر...
تفتتح وول ستريت على انخفاض يقوم US500 بمحاولة أخرى لدعم 4350 نقطة كوتي تنخفض بعد إعلان بيع الأسهم بدأت مؤشرات وول ستريت الجلسة النقدية اليوم...
ارتفعت أسهم أكبر شركة منتجة لخام اليورانيوم في العالم، شركة كازاتومبروم الكازاخستانية، بنحو 6% اليوم. وقد فاقت نتائج الربع الثاني توقعات المحللين، على...
مؤشر DAX تحت منطقة الدعم الرئيسية أسهم الأزياء تمدد عمليات البيع الوضع العام للسوق: تجلب جلسة الثلاثاء في الأسواق الأوروبية استمرارًا لعمليات...
تعمل شركة 3D Systems Corporation (DDD.US) في ملتقى طرق التصنيع الصناعي والتكنولوجيا المتطورة، وتضع نفسها في مكانة لتحقيق نمو كبير من خلال عروضها في كل...
النفط: يسجل خام برنت تراجعًا أقوى للأسبوع الثاني على التوالي. تم اختبار منطقة 90 دولارًا، وهو ما يتزامن مع متوسط 100 أسبوع. ويتراوح الدعم الرئيسي...
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أن شركة تيسلا وشركات صناعة السيارات الأوروبية الأخرى التي...
بدأت معنويات المستثمرين في سوق الأسهم الأمريكية تضعف بشكل خطير في النصف الثاني من الربع الثالث من العام. هناك نوع من الصدى لمؤامرة بنك الاحتياطي الفيدرالي...
المعنويات الضعيفة في الجلسة الآسيوية، والمؤشرات الصينية تقود الانخفاضات افتتحت المؤشرات الأوروبية على انخفاض مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية...
أغلقت جلسة أمس في وول ستريت بمكاسب متواضعة. ارتفع الدولار الأمريكي إلى مستويات تاريخية جديدة جنبًا إلى جنب مع عائدات السندات لأجل 10 سنوات عند 4.54%...
وكان ارتفاع العائدات هو موضوع اليوم مع ارتفاع العائدات الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 4.50% لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2007. وارتفعت العائدات الألمانية...
ارتفاع العائدات هو الموضوع الرئيسي في الأسواق اليوم. أدت عمليات البيع في سوق السندات التي تمت ملاحظتها طوال شهر سبتمبر إلى دفع عائدات الولايات المتحدة...
شهد سعر صرف العملات الأجنبية لليورو مقابل الدولار الأميركي (EURUSD) انخفاضات خلال الأسابيع الماضية ويتم تداوله حاليًا عند مستوى منخفض عند 1.0594، حيث خسر...
قراءة مؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس لشهر سبتمبر هي القراءة الأمريكية الوحيدة المقرر إجراؤها اليوم، في تقويم فارغ. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تحسنًا...
بدأت مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية أسبوعًا جديدًا على قدم وساق. يمكن ملاحظة الانخفاضات في جميع أنحاء القارة القديمة، حيث يتم تداول معظم مؤشرات الأسهم القيادية...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض قام US100 باختبار الدعم عند تصحيح 23.6% تعقد شركات الأفلام صفقات مع الكتاب بدأت مؤشرات وول ستريت التداول...
