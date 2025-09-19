النفط تحت ضغط العلاقات الأوروبية-الصينية
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
شركات الأزياء تحت ضغط هبوطي مورجان ستانلي متفائل بشأن شركات التكنولوجيا الحيوية الوضع العام للسوق: جلبت جلسة يوم الاثنين في الأسواق الأوروبية...
لا تزال معنويات سوق العملات المشفرة ضعيفة، وسط انخفاضات في أسواق الأسهم العالمية، وقوة الدولار وارتفاع العائدات التي تضغط على الأصول الخطرة. لا تزال عملة...
شهدت سوق الأسهم الصينية جلسة ضعيفة، مع تراجع المؤشر القياسي لأسهم شركات التطوير العقاري بأكثر من 6%، وكان أداؤه سيئًا بشكل خاص. انتهت الانخفاضات في الصين...
يعد قطاع شركات الأزياء من بين القطاعات الأسوأ أداءً في الاقتصاد خلال جلسة التداول يوم الاثنين. ويرجع السبب وراء هذه الانخفاضات الكبيرة اليوم بشكل أساسي...
أصدر معهد Ifo الألماني مجموعة جديدة من مؤشراته اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وجاء مؤشر مناخ الأعمال الرئيسي عند نفس مستوى الأرقام الشهرية...
يفتح مؤشر داكس (DE30) على ارتفاع طفيف في بداية الأسبوع. مع ذلك، فقد انخفضت المكاسب الأولية إلى حد ما، وفي الوقت الحالي، ارتفع المؤشر الألماني بنسبة 0.20%...
افتتاح أعلى في أسواق القارة القديمة مؤشر Ifo الألماني المؤشرات الإقليمية للصناعة في الولايات المتحدة تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية...
أظهرت أسواق آسيا والمحيط الهادئ نتائج متباينة في الجلسة الافتتاحية لهذا الأسبوع. كان مؤشر Nikkei 225 في اليابان من بين الرابحين الرئيسيين، مرتفعًا...
في وول ستريت، نلاحظ انتعاشًا طفيفًا في المؤشرات بعد يومين من الانخفاضات القوية. يتم تداول مؤشر US500 بشكل إيجابي قليلاً، في حين ارتفع مؤشر Nasdaq 100 (US100)...
تعتبر المعنويات في سوق الأسهم الأمريكية إيجابية في الغالب اليوم. برزت أسهم Ford Motor (F.US) بين قطاع السيارات في الارتفاع. أبلغت الشركة عن تقدم في المفاوضات...
علق ماري دالي وميشيل بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم على الاقتصاد الأمريكي. كان بيان دالي - حيث يمكن أن نرى المزيد من عدم اليقين و"الرضا"...
قدمت Binance Holdings وذراعها الأمريكي Binance.US والرئيس التنفيذي Changpeng "CZ" Zhao طلبات في المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة تسعى إلى رفض...
في خطوة مهمة لصناعة التكنولوجيا، أعلنت شركة Cisco Systems (CSCO.US) عن نيتها الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني، Splunk، مقابل ما يقدر بنحو 28 مليار دولار،...
تفتتح وول ستريت على ارتفاع يأتي مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأوروبي أقل قليلاً ترتفع Activision Blizzard بعد معلومات جديدة بخصوص عملية الاستحواذ في...
شاركت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، مع السوق اليوم رؤيتها الخاصة للاقتصاد ومسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من التضييق. من...
تم إصدار مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الأمريكي لشهر سبتمبر اليوم في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير عن كثب لأنه كان إصدارًا سريعًا...
احتفظ CH50cash بالدعم بالقرب من 1230 نقطة، والذي حدده تصحيح فيبوناتشي 61.8 للموجة الصعودية لخريف 2022 وعززه ردود فعل الأسعار السابقة علق بنك جولدمان...
ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الصينية بعد التعليقات المتفائلة من UBS وGoldman Sachs بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني وتقييمات الأسهم. ارتفعت CHN.cash بنسبة...
مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية تتداول على انخفاض DE30 يرتد من دعم مهم هاباغ لويد تتراجع بناء على توصية UBS تتداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية...
