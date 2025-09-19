نظرة على مخطط: US100 (22.09.2023)
ومع قرار بنك اليابان، تنتهي دورة نشر القرارات النقدية للبنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع. وكان رد فعل الأسواق متقلبة تجاهها، لكن بشكل عام سجلت المؤشرات...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
ومع قرار بنك اليابان، تنتهي دورة نشر القرارات النقدية للبنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع. وكان رد فعل الأسواق متقلبة تجاهها، لكن بشكل عام سجلت المؤشرات...
ألمانيا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 39.8 (المتوقع: 39.5؛ السابق: 39.1) مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 49.8 (المتوقع: 47.1؛ السابق: 47.3) فرنسا: مؤشر...
فرنسا - مؤشر مديري المشتريات (PMI) من فرنسا لشهر سبتمبر. التصنيعي: الفعلي: 43,6. التوقعات: 46؛ السابق: 46 الخدمي: الفعلي: 43,9. التوقعات:...
لقد بدأ للتو مؤتمر مع محافظ بنك اليابان أويدا، حيث سيعلق المصرفي على قرارات البنك بشأن السياسة النقدية، بالإضافة إلى التعليق على توقعات التحركات المستقبلية...
يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة ويؤكد من جديد التوقعات النقدية الحذرة بيانات مؤشر مديري المشتريات وبيانات مبيعات التجزئة الكندية على التقويم. مؤشر...
-مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (شهريًا/شهريًا) أغسطس: 0.4% (المقدرة 0.5%؛ السابق -1.2%) مبيعات التجزئة (سنه/سنه) أغسطس: -1.4% (التقديري...
تتداول أسواق آسيا والمحيط الهادئ عند مستويات متباينة خلال جلسة اليوم في ظل عدم وجود أي مفاجأة من قرار بنك اليابان. يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة...
يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، ويشهد الين الياباني نفسه انخفاضات معتدلة مقابل العملات الأخرى بعد أن أدت تعليقات البنك الحذرة إلى خفض التوقعات...
البنك المركزي اليابانني يبقي على اسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات -0.1% كما التوقعات البنك المركزي الياباني يبقي على السياسة الحالية دون تغيير...
ويستمر النفور من المخاطرة بعد صدور قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الضغط على أصول المخاطرة، مثل الأسهم. يمكن رصد الانخفاضات في أسواق الأسهم...
أوشك ماراثون البنوك المركزية في شهر سبتمبر على الانتهاء - وقد سمع المتداولون بالفعل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك النرويج وبنك ريكس بنك...
كان أداء Home Depot (HD.US) أقل من أداء مؤشرات السوق الواسعة، مثل S&P 500 أو Dow Jones، حتى الآن هذا العام. انخفض السهم بنسبة 1.6٪ منذ بداية العام...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع...
افتتحت مؤشرات وول ستريت على انخفاض انخفض مؤشر داو جونز تحت خط الاتجاه قصير المدى تدرس Google التخلي عن Broadcom كمورد لرقائق الذكاء الاصطناعي بدأت...
أبلغت روسيا اليوم أنها ستفرض حظرا مؤقتا على صادرات البنزين والديزل. سيكون هذا حظرًا كاملاً وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم (21 سبتمبر 2023). وأوضح...
تم إصدار التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأمريكية اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكانت السوق تتوقع قراءة أولية للمطالبات تبلغ 225 ألفًا،...
الشركات الأوروبية تحت ضغط العرض UniCredit (UCG.IT) عند مستويات لم نشهدها منذ عام 2016 قامت Citi بترقية أسهم Merck KGaA (MRK.DE) إلى تصنيف “شراء”. الوضع...
تركيا - السعر القياسي (أسبوع واحد). الفعلي: 30.00%. التوقعات: 30.00%. سابقاً: 25.00% الليرة التركية تنخفض بعد وقت قصير من قرار CBRT. المصدر: xStation...
أعلن بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. متوسط الإجماع بين المحللين هو رفع سعر الفائدة بمقدار 25...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم