مخطط اليوم - GBPUSD (20.09.2023)
بعد الانخفاض غير المتوقع في التضخم في المملكة المتحدة، كان رد فعل السوق هو الانخفاض الحاد في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي. ضعف الجنيه البريطاني...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المؤشرات في أوروبا تفتتح على ارتفاع. قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في النصف الثاني من اليوم. تفتتح المؤشرات الرئيسية...
بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في أغسطس: مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة على أساس سنوي، الفعلي 6.7% (التوقعات 7%، السابق 6.8%) مؤشر...
أغلقت وول ستريت على انخفاض في اليوم السابق لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، مع إغلاق مؤشري SP500 وNasdaq 100 بانخفاض بنسبة 0.22%. وصلت...
فاجأت بيانات التضخم الصادرة من كندا لشهر أغسطس السوق. وانتعش التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.0% والتضخم الأساسي إلى 3.3% على أساس سنوي. وعلى الرغم...
ارتفعت أسعار NATGAS (+4%) وTTF الأوروبي (+8.5%) بسبب أنباء انقطاع التيار الكهربائي في حقل ترول النرويجي (أكبر منطقة إنتاج من نوعها في أوروبا الغربية) والذي...
قبل تقرير أرباح FedEx يتوقع السوق أن تعلن شركة FedEx Corporation (FDX.US) عن نتائجها المالية للربع الأول (FQ1-24) بالأرقام التالية: الإيرادات...
وول ستريت تخسر في بداية جلسة التداول يوم الثلاثاء شركات النفط تربح بسبب موجة ارتفاعات أسعار النفط أول فشل في إطلاق قمر صناعي منذ عامين أدى إلى انخفاض...
النفط: تحتفظ أوبك بتوقعاتها بنمو واضح للطلب في العام المقبل، وإن كان ذلك مع تراجع المشاركة الصينية كانت هناك تكهنات حول العودة إلى الاتفاق النووي...
يواصل النفط ارتفاعه الناجم عن إجراءات أوبك +، وخاصة تمديد خفض الإمدادات من المملكة العربية السعودية وروسيا. أعلن كلا البلدين منذ أسبوعين أنهما سوف يمددان...
تصاريح البناء لشهر أغسطس: 1.543 مليون (المتوقع: 1.44 مليون؛ السابق: 1.443 مليون) عدد المنازل التي بدأ بناؤها: 1.283 مليون (المتوقع: 1.44 مليون؛ السابق:...
- كندا، التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس. الفعلي: 4% على أساس سنوي. المتوقع: 3.8% على أساس سنوي. السابق: 3.3% على أساس سنوي بيانات شهرية. الفعلي:...
ارتفعت أسهم TUI (TUI.DE) بفضل موجة الطلب الاستهلاكي المستمر جيفريز يرفع توصيته لأسهم فولكس فاجن (VOW1.DE) الوضع العام للسوق: جلبت جلسة الثلاثاء...
تستمر العملات المشفرة في الارتفاع اليوم وسط موجة من التقارير الإضافية حول اعتماد تقنية blockchain بين المؤسسات المالية، وزيادة الديون في الولايات المتحدة...
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقرير التوقعات الاقتصادية لشهر سبتمبر 2023 اليوم الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وتضمن التقرير...
قامت شركة الأزياء الفرنسية القابضة SMCP (SMCP.FR) بتحديث توقعاتها للربع الثالث وكذلك لعام 2023 بأكمله. وبعد ذلك بدأت عمليات البيع الديناميكية لأسهمها....
كان تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس لمنطقة اليورو بأكملها بمثابة القراءة الرئيسية المقرر صدورها في الصباح الأوروبي اليوم. ومع ذلك، وبما...
تظل الأسواق هادئة إلى حد ما في الفترة التي تسبق ماراثون البنوك المركزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سيتم عرض قرارات أسعار الفائدة على المتداولين من اللجنة...
