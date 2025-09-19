في التقويم الاقتصادي: بيانات التضخم من منطقة اليورو وكندا
افتتحت المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف بيانات التضخم من منطقة اليورو وكندا بيانات سوق الإسكان الأمريكية لشهر أغسطس بدأت مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
انتهت المؤشرات الأمريكية يوم تداولها امس بتغير بسيط – اغلق S&P 500 بارتفاع نسبة 0.07% ، و Dow Jones أعلى بنسبة 0.02 ٪ وانتهى NASDAQ...
أنهت وول ستريت اليوم بمكاسب معتدلة مع سيطرة تقلبات أقل، مع انتظار المستثمرين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الحاسم ومؤتمر جيروم باول يوم الأربعاء. ارتفع...
GOOGL.US والمنافسة OpenAI يخوض عملاقا التكنولوجيا Google وOpenAI معركة شرسة ليكونا أول من يطلق الجيل التالي من النماذج الكبيرة متعددة الوسائط. يمكن...
يرتفع اليورو مقابل معظم العملات، مع ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.30٪ بعد معلومات تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي (ECB) يستعد لإدخال...
افتتحت وول ستريت على استقرار قبل الأسبوع الحاسم عائدات السندات لعشر سنوات تتجه نحو الارتفاع ارتفع سهم ميكرون (MU.US) بعد توصية أعلى النفط يقترب...
إن معنويات سوق العملات المشفرة اليوم إيجابية بالتأكيد على الرغم من أن جلسة يوم الجمعة في وول ستريت كانت ضعيفة بالتأكيد، ويتم تداول المؤشرات من آسيا وأوروبا...
نلاحظ اليوم انتعاشًا واسع النطاق في سوق العملات المشفرة. ومن المثير للاهتمام أننا لا نشهد تحركات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي، وخاصة في الدولار. شهدنا خلال...
بناء المنازل الجديدة في كندا بـ 252 ألفًا مقابل 234,3 ألفًا متوقعًا و255,2 ألفًا سابقًا التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في كندا (شهري / شهري): 1,3%...
DE30 في منطقة الدعم المهمة في بداية الأسبوع استقالة الرئيس التنفيذي لشركة Lonza (LONN.CH) أدت إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 12٪ الوضع العام للأسواق: تجلب...
يستمر تداول زوج يورو/دولار تحت الضغط. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أعلن عن رفع جديد لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إلا أن اليورو انتهى به الأمر...
كانت بداية الأسبوع الجديد هادئة إلى حد ما في سوق العملات، في حين شهدت سوق الأسهم انخفاضات إلى حد كبير (أوروبا وآسيا). ومن ناحية أخرى، شوهدت تحركات كبيرة...
نشهد اليوم انخفاضات قوية في المؤشرات الصينية، مع انخفاض CHN.cash بالفعل بنسبة 1% تقريبًا. أثبتت البيانات الكلية أنها أضعف من التوقعات. وانخفضت صادرات السلع،...
أثبتت بداية أسبوع التداول الجديد أنها أقل تفاؤلاً بالنسبة للمستثمرين في بنك سوسيتيه جنرال (GLE.FR)، الذي كشف عن الخطة الإستراتيجية "المخيبة للآمال"...
تعرضت المؤشرات في آسيا وأوروبا لضغوط من انخفاضات يوم الجمعة في وول ستريت التقويم الكلي ضعيف نسبيًا لهذا اليوم، مع التركيز على القراءات من كندا بداية...
تقود Chainlink مكاسب سوق العملات المشفرة اليوم وتسجل أعلى تقلب من أي أصل تم تداوله صباح يوم الاثنين. تكتسب العملة المشفرة بالفعل ما يقرب من 9٪. Chainlink...
اليوم، يعتبر التقويم الكلي ضعيف نسبيًا، وتم إغلاق سوق الأسهم اليابانية بسبب عطلة وطنية. في الأسبوع الجديد، تنتظر الأسواق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي...
1) تعلمنا اليوم بيانات كلية جيدة جدًا من الاقتصاد الصيني. ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% على أساس سنوي (المتوقع: 3.9% على أساس سنوي؛ السابق: 3.7% على...
