الصين وتأثيرها على المعادن الصناعية
تحاول الصين منذ أشهر تحفيز النمو الاقتصادي بعد فشلها في الانفتاح على العالم في وقت سابق من هذا العام بعد أشهر من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. وقد...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
سيكون الأسبوع القادم مليئًا بمنشورات وأحداث الاقتصاد الكلي! علاوة على ذلك، ستقوم البنوك المركزية المهمة الأخرى مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا...
يجلب الجزء الثاني من جلسة اليوم في الأسواق المالية الدولية تدهورًا في المعنويات بين المستثمرين، الذين أصبحوا، بعد وقت قصير من بدء الجلسة في وول ستريت،...
وول ستريت تخسر في بداية الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع UAW تبدأ الإضرابات في ثلاثة مصانع فورد (F.US)، ستيلانتيس (STLA.US) وجنرال موتورز (GM.US) تبدأ...
معنويات من جامعة ميشيغان الأمريكية في سبتمبر: 67.7 (تقديرات 69.0؛ السابق 69.5) الظروف الحالية سبتمبر P: 69.8 (التقديرات 74.8؛ السابقة 75.7) التوقعات...
الإنتاج الصناعي الأمريكي (شهري / شهري) أغسطس: 0.4% (التقديري 0.1%؛ السابق 1.0%) استغلال القدرات في الولايات المتحدة أغسطس: 79.7% (التقديري 79.3%؛...
تحقق شركات الأزياء والصناعة والسيارات أكبر المكاسب الوضع العام للسوق: شهدت جلسة الجمعة في الأسواق الأوروبية زيادات واضحة في أسعار معظم الشركات....
وبما أننا سوف نتعلم عددًا من البيانات الكلية من الاقتصاد الأمريكي اليوم، فلدينا اليوم "الجمعة الفظيعة"، لذا قد يستمر التقلب المرتفع بين مؤشرات...
حققت شركة مشتقات الدم المتداولة علنًا Grifols (GRF.ES) من مؤشر السوق الإسباني Ibex35 (SPA35) انتصارًا تاريخيًا في البرلمان الأوروبي، مما قد يفتح فرصًا...
لقد جاءت البيانات الكلية المهمة في الصين أفضل من المتوقع. وتنتظر الأسواق قراءات الإنتاج الصناعي ومؤشر ميشيغان وتوقعات التضخم من الولايات المتحدة. افتتحت...
انتهت جلسة أمس في وول ستريت بمكاسب. ارتفع مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.8%، في حين كان مؤشر داو جونز هو الأقوى أداء، وأغلق الجلسة مرتفعًا...
قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه أشار إلى نهاية دورة رفع الفائدة، مما يدعم انتعاش سوق الأسهم. كانت لاغارد أيضًا...
بدأ تداول ARMعند 54.5 مع سعر الاكتتاب العام عند 54.1. ارتفع السهم إلى 62 دولارًا تقريبًا ويتم تداوله حاليًا أقل بقليل من 60 دولارًا. نحن نشجعك على قراءة...
جاء التغيير في المخزون عند 57 مليار قدم مكعب وهو ما يزيد عن المتوقع بمقدار 51 مليار قدم مكعب وزيادة أكثر بكثير من 33 مليار قدم مكعب الأسبوع الماضي. بلغ...
يتردد صدى ظهور شركة Arm Holdings (ARM.US) لأول مرة في سوق الأوراق المالية عبر الصحافة المالية ويثير مرة أخرى قطاع الذكاء الاصطناعي. الهدف هو إدراج الأسهم...
قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة، ولكنه أشار إلى نهاية دورة التشدد، مما يدعم انتعاش سوق الأسهم نهاية الزيادات من البنك المركزي الأوروبي...
لقد نظرنا عن كثب إلى البيانات والتوقعات. وتوصل البنك المركزي الأوروبي إلى قرار برفع أسعار الفائدة أكثر، على الرغم من أن بعض الأعضاء كانوا يفضلون التوقف...
انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي بشكل كبير إلى ما دون 1.07 وDE30 فوق 15700 نقطة في بداية المؤتمر الصحفي، حيث أشار البنك المركزي الأوروبي في بيانه إلى...
قراءة البيانات الكلية الأمريكية (13:30 بتوقيت جرينتش) مطالبات البطالة الأمريكية تبلغ 220 ألفًا مقابل 225 ألفًا متوقعة و216 ألفاً سابقاً مطالبات...
