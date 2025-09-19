عاجل: البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة! اليورو مقابل الدولار الأميركي يتراجع!
نسبة الإيداع: 4.0% (الإجماع: 3.75%؛ سابقاً: 3.75%). كان السوق يسعر حوالي 60٪ من احتمالية الارتفاع. كما تم رفع أسعار الفائدة الرئيسية الأخرى بمقدار 25 نقطة...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
DE30 في منطقة الحد الأدنى الرئيسي ينتظر المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بحالة من عدم اليقين يقود قطاع المعادن والتعدين المكاسب في جلسة اليوم جلبت...
أداء شركات السلع الأساسية في البورصات الأوروبية أفضل، وتسارعت المكاسب في الصين بعد القرار الذي اتخذه بنك الشعب الصيني بتغذية الطلب. بالإضافة إلى ذلك، رفع...
تعمق شركات السيارات الألمانية انخفاضاتها اليوم بعد تصريحات أورسولا فون دير لين بالأمس، التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيطلق تحقيقًا للنظر في "المزايا...
يقول بنك الشعب الصيني إن نسبة RRR خفضت سعر الفائدة الفعلي منذ الغد الصين تخفض نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 0.25 نقطة أساس في أول رد...
قرار قريب يعتبر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة بمثابة قرار قريب. لا يزال التضخم مرتفعا، ولكن من ناحية أخرى، فإن الاقتصاد الأوروبي يميل...
سيكون قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم، والذي سيتم الإعلان عنه في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، في دائرة الضوء في الأسواق العالمية ولديه فرصة جيدة لإثارة...
الحدث الكلي الرئيسي اليوم هو قرار البنك المركزي الأوروبي وسيتم نشر المطالبات وتضخم مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بعد لحظات تفتح...
انتهت جلسة الأمس بمكاسب متواضعة في وول ستريت، مع استمرار العرض القوي في النصف الثاني. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.38%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة...
كان الحدث الكلي اليوم بلا شك هو قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي، على الرغم من ارتفاع المؤشر، لا يبدو أنها غيرت توقعات المستثمرين للاجتماع...
كان أداء شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية اليوم سيئاً وتسجل انخفاضات حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات السيارات الأرخص من الصين، خوفاً من...
يتم تداول أسهم شركتي السيارات جنرال موتورز (GM.US) وفورد (F.US)، ومقرهما ديترويت، بالإضافة إلى المجموعة الإيطالية Stellantis (STLAM.IT)، التي تقع بعض مصانعها...
جاء التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أعلى من توقعات السوق. وجاءت القراءة الرئيسية عند 3.7% على أساس سنوي مقابل التوقعات البالغة 3.6% على أساس سنوي....
الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير المخزون الأسبوعي لتقييم الأثر البيئي: مخزونات النفط الخام: الفعلية: +3.95 mb؛ المتوقع -1.6 mb؛ سابقًا -6.31 mb مخزون...
يضع السوق احتمالًا بنسبة 95٪ تقريبًا لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاء المقبل ارتفاع أسعار الوقود يجبر شركات الطيران على خفض توقعات ربحية السهم تبدأ...
الولايات المتحدة الأمريكية – تقرير التضخم لشهر أغسطس: العنوان السنوي لمؤشر أسعار المستهلك: الفعلي: 3.7% على أساس سنوي. المتوقع 3.6% على أساس...
ينتظر المستثمرون قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بحالة من عدم اليقين سيقوم برنامج TeamViewer بتقليص نطاق الشراكة مع مانشستر يونايتد تقدمت بيركنستوك...
هل ستؤدي قراءة التضخم المرتفعة إلى تضليل السوق قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ التقرير الساعة 2:30 ظهرًا سيتم نشر تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك...
لقد مر ما يقرب من 16 عامًا منذ الإطلاق الأسطوري لأول هاتف iPhone، والذي صدم العالم في يونيو 2007 وبدأ موجة شراء لمنتجات Apple. طوال تلك الفترة، تمتعت الشركة...
