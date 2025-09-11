"أرامكو" تخطط لإصدار صكوك بقيمة تصل لـ4 مليارات دولار في سبتمبر
قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي خلال شهر سبتمبر الجاري وأضافت المصادر أن قيمة الطرح...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
من الصعب تقدير تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر أغسطس، وذلك بسبب الضجيج الكبير الناتج عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من أوروبا وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي (فصلي): السابق: 0.6%, المتوقع: 0.1%, الفعلي: 0.1% الناتج الإجمالي...
شهدت جلسة اليوم في سوق الأسهم الألمانية تغييرات ملحوظة في تركيبة مؤشر داكس. وكان الحدث الأبرز هو إعلان شركة بورشه الألمانية عن انسحابها من المؤشر بعد ثلاث...
انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة ٢.٩٪ على أساس شهري، مقابل توقعات نمو متوقعة بنسبة ٠.٥٪، وانخفاض بنسبة ١٪ في القراءة السابقة. مبيعات التجزئة...
سيكون اليوم الأخير من هذا الأسبوع من الأيام المحورية في تقويم الاقتصاد الكلي، ويعود ذلك أساسًا إلى نشر بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية....
أنهت وول ستريت الجلسة على مكاسب، حيث ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.8%، مسجلين أعلى مستوياتهما التاريخية، بينما ارتفع مؤشر ناسداك...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على الرغم من تباين بيانات قطاع الخدمات من ADP وISM. ارتفع مؤشر US100 بأكثر من 0.5%، بينما ارتفعت العقود الآجلة...
خسرت شركة الخدمات الأمريكية العملاقة Salesforce (CRM.US) ما يقرب من 6% اليوم بسبب التوجيهات المخيبة للآمال. تضررت أسهم Salesforce بعد أن أصدرت الشركة توجيهات...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
جون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يُعلق على الاقتصاد الأمريكي والتضخم وأسعار الفائدة. حققت أسواق الخزانة والتمويل أداءً ممتازًا. مرفق...
يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تقلبات حادة خلال جلسة استماع لجنة المصارف بمجلس الشيوخ لمرشح دونالد ترامب لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران....
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي الأسهم تتأرجح بين ضعف البيانات ونقص السيولة النفط تحت ضغط احتمالية رفع الإنتاج الذهب يسجل مستويات...
واصلت العقود الآجلة للكاكاو تراجعها (COCOA: -2%) بعد أن أشارت مونديليز إنترناشونال الأمريكية لإنتاج الشوكولاتة إلى تحسن في إمدادات المواد الخام. ووفقًا...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
فقدت المعادن النفيسة زخمها اليوم، حيث انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% والفضة بنسبة -1.8%. وكما نرى، يشهد البلاتين تقلبات حادة، حيث انخفض بأكثر من 3% اليوم،...
افتتحت الأسواق الأمريكية على ارتفاع طفيف بعد نشر بيانات سوق العمل التي جاءت أضعف من المتوقع. ويؤكد تقريرا ADP وChallenger Job Cuts تباطؤًا ملحوظًا في التوظيف....
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM): القراءة الفعلية ٥٢ (التوقعات: ٥١، السابق: ٥٠.١) الطلبات الجديدة:...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاع المؤشر الرئيسي. مؤشر ISM غير التصنيعي...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -59.10, المتوقع: -77.70, الفعلي: -78.30 التصدير: السابق: 277.30, الفعلي:...
